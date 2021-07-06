В июне Таллиннский аэропорт обслужил почти 98 000 пассажиров
В июне через Таллиннский аэропорт прошло 97 912 пассажиров, что почти в четыре раза больше, чем в июне прошлого года, пишет ERR.
В июне через Таллиннский аэропорт прошло 97 912 пассажиров, что почти в четыре раза больше, чем в июне прошлого года, пишет ERR.
Данный показатель является рекордным с начала вызванного коронавирусом кризиса, сообщила во вторник пресс-служба предприятия.
"Я рад констатировать, что Таллиннский аэропорт вновь оживает, и люди, которым пришлось долгое время находиться дома из-за ограничений, снова нашли возможность летать", - сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.
За полгода через аэропорт Таллиннский аэропорт прошло 283 495 пассажиров, всего было выполнено 9 725 рейсов.
В июне добавились прямые рейсы из Таллинна в Вену (Ryanair), Дублин (Ryanair) и Ниццу (AirBaltic), а авиакомпания Norwegian начала летать между Таллинном и Осло.