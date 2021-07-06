В июне Таллиннский аэропорт обслужил почти 98 000 пассажиров

Данный показатель является рекордным с начала вызванного коронавирусом кризиса, сообщила во вторник пресс-служба предприятия.

"Я рад констатировать, что Таллиннский аэропорт вновь оживает, и люди, которым пришлось долгое время находиться дома из-за ограничений, снова нашли возможность летать", - сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

За полгода через аэропорт Таллиннский аэропорт прошло 283 495 пассажиров, всего было выполнено 9 725 рейсов.