Вт, 6.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • На границе с Эстонией задержали спрятанную в удобрениях крупную партию контрабандных сигарет

На границе с Эстонией задержали спрятанную в удобрениях крупную партию контрабандных сигарет

Контрабандные сигареты. ФОТО: MTA

Сотрудники таможенного поста в Ивангороде пресекли незаконный вывоз крупной партии табачных изделий.

В вагоне железнодорожного состава, следовавшего из России в Эстонию, было обнаружено 5480 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь, передает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления РФ.

Сигареты NZ Gold и "Премьер" были упакованы в 18 брикетов, обмотанных черной пленкой, и находились в вагоне с удобрениями.

Табачные изделия были изъяты.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back