На границе с Эстонией задержали спрятанную в удобрениях крупную партию контрабандных сигарет
Сотрудники таможенного поста в Ивангороде пресекли незаконный вывоз крупной партии табачных изделий.
Сотрудники таможенного поста в Ивангороде пресекли незаконный вывоз крупной партии табачных изделий.
В вагоне железнодорожного состава, следовавшего из России в Эстонию, было обнаружено 5480 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь, передает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления РФ.
Сигареты NZ Gold и "Премьер" были упакованы в 18 брикетов, обмотанных черной пленкой, и находились в вагоне с удобрениями.
Табачные изделия были изъяты.