В Тарту по ночам будут класть асфальт
Работы по асфальтированию улиц Рийа и Туру в Тарту начнутся сегодня поздно вечером, работы продлятся с 22 часов до 6 утра.
Работы по асфальтированию улиц Рийа и Туру в Тарту начнутся сегодня поздно вечером, работы продлятся с 22 часов до 6 утра.
Работы по асфальтированию будут проходить со вторника по пятницу на улице Рийа от моста Победы до улицы Юликооли, а также на улице Туру между улицей Рийа и улицей Аида.
Во вторник и среду вечером перекресток Рийа-Туру и участок дороги от улицы Юликооли до моста Победы будут полностью закрыты. Выездом из города через улицу Туру будет закрыт в четверг вечером, а дорога, ведущая из города на улицу Туру будет закрыта в пятницу. Просим участников дорожного движения соблюдать временный режим движения. В более сложных местах есть наружные регуляторы.
Движение городских автобусов будет происходить во вторник с 22 до 23.30 по расписанию, а в среду с 22 до 23.30 по указаниям аппаратуры управления движения.
Работы по асфальтированию планируются с учетом погодных условий, подходящих для асфальтирования.