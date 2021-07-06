В Тарту по ночам будут класть асфальт

Работы по асфальтированию будут проходить со вторника по пятницу на улице Рийа от моста Победы до улицы Юликооли, а также на улице Туру между улицей Рийа и улицей Аида.

Во вторник и среду вечером перекресток Рийа-Туру и участок дороги от улицы Юликооли до моста Победы будут полностью закрыты. Выездом из города через улицу Туру будет закрыт в четверг вечером, а дорога, ведущая из города на улицу Туру будет закрыта в пятницу. Просим участников дорожного движения соблюдать временный режим движения. В более сложных местах есть наружные регуляторы.

Движение городских автобусов будет происходить во вторник с 22 до 23.30 по расписанию, а в среду с 22 до 23.30 по указаниям аппаратуры управления движения.