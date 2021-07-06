Фото ⟩ Авария на шоссе Таллинн-Пярну-Икла: троих доставили в больницу

В понедельник в 19:30 на шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошла авария: столкнулись ехавшие в сторону Таллинна легковые автомобили Volvo S60 и Audi Q7. За рулем первого был 22-летний мужчина, а вторым управлял 34-летний мужчина. Обе машины в результате столкновения съехали с дороги.

«По первоначальным данным, Volvo стал поворачивать с главной дороги на второстепенную, но не заметил автомобиль Audi, который в этот момент обгонял его», - объяснил патрульный полицейский Пярнуского полицейского участка Яанус Коорт.

В результате аварии машины съехали в кювет. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Всего в машинах было пять человек, троих из них доставили в больницу на проверку: 22-летнего водителя Volvo, 31-летнюю пассажирку Volvo и 32-летнюю пассажирку Audi. Госпитализация потребовалась одному из них — водителю Volvo, у которого обнаружили перелом кости, но в целом его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.