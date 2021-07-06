Фото ⟩ В пути на Сааремаа на пароме был замечен необычный пассажир
Вчера, 5 июля на пароме Тылль оказался неожиданный пассажир - молодая симпатичная кошка, которая полностью насладилась путешествием, пишет Lemmik.
Вчера, 5 июля на пароме Тылль оказался неожиданный пассажир - молодая симпатичная кошка, которая полностью насладилась путешествием, пишет Lemmik.
Неизвестно, забыли ли кошку на судне или она сама туда попала. Пользователи соцсетей активно выдвигают свои версии превзошедшего.
Нашедший животное попытался найти хозяина кошки с помощью социальных сетей, и ему это удалось. Сегодня кошка вернулась домой к хозяевам.