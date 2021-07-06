Эксперты: без вакцинации детей коллективного иммунитета не достигнуть

"Традиционно предполагается, что коллективный иммунитет возникает, когда от патогена защищены от 60 до 70% населения. Это означает, что патоген не может воспроизводиться у этих людей", - сказал вице-президент DGfI Райнхольд Ферстер в интервью газете медиа-группы Funke во вторник, 6 июля.

Однако в случае Sars-Cov-2 ситуация иная, поскольку люди могут переносить вирус, даже если они не больны, если были вакцинированы и у них нет симптомов.

Индийский или так называемый дельта-вариант вируса еще больше усложнил эту ситуацию.

"Он гораздо более заразен и очень сильно поражает подростков и детей, - сказал эксперт. - До тех пор, пока эта группа не вакцинирована вообще или вакцинирована незначительно, не будет никакого коллективного иммунитета".

По оценкам немецкого института Роберта Коха (RKI), чтобы справиться с индийским вариантом коронавируса, вакцинированы должны быть не менее 85% населения в возрастной группе 12-59 и 90% в возрастной группе старше 60.

"Если этот уровень будет достигнут вовремя, четвертая волна, объявленная следующей осенью или зимой, будет маловероятной", - говорится в заявлении RKI.