Фото ⟩ Авария на улице Карья остановила движение
Сегодня днем на улице Карья в Пярну произошло ДТП с участием трех автомобилей, пишет Pärnu Postimees.
Сегодня днем на улице Карья в Пярну произошло ДТП с участием трех автомобилей, пишет Pärnu Postimees.
В 16.00 в Центр тревоги пришло сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на углу улиц Карья и Суур-Пости в Пярну, в котором столкнулись автомобили Mercedes-Benz и Škoda.
«К счастью, никто не пострадал. Точные обстоятельства инцидента выясняются», - сказал руководитель Пярнуского отделения полиции Альвар Вилль.
Через час после аварии движение на месте происшествия было остановлено как для общественного транспорта, так и для обычных транспортных средств.
По словам прохожего, временных дорожных знаков нет, машины подъезжают к месту аварии, а затем разворачиваются.