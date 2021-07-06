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  • Авария на улице Карья остановила движение

Фото ⟩ Авария на улице Карья остановила движение

Сегодня днем ​​на улице Карья в Пярну произошло ДТП с участием трех автомобилей, пишет Pärnu Postimees.

В 16.00 в Центр тревоги пришло сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на углу улиц Карья и Суур-Пости в Пярну, в котором столкнулись автомобили Mercedes-Benz и Škoda.

«К счастью, никто не пострадал. Точные обстоятельства инцидента выясняются», - сказал руководитель Пярнуского отделения полиции Альвар Вилль.

Через час после аварии движение на месте происшествия было остановлено как для общественного транспорта, так и для обычных транспортных средств.

По словам прохожего, временных дорожных знаков нет, машины подъезжают к месту аварии, а затем разворачиваются.

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