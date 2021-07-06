Полиция разыскивает сбежавшего с места аварии виновника ДТП

В понедельник в 16.30 на 124-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла двигавшийся в направлении Пярну автоводитель, личность которого еще не установлена, не удержал дистанцию и врезался в двигавшийся перед ним автомобиль Hyundai Getz. После столкновения виновник автоаварии уехал с места происшествия в направлении Пярну.