Полиция разыскивает сбежавшего с места аварии виновника ДТП
Полиция разыскивает водителя, сбежавшего в понедельник в Пярну с места происшествия после произошедшего по его вине ДТП.
Полиция разыскивает водителя, сбежавшего в понедельник в Пярну с места происшествия после произошедшего по его вине ДТП.
В понедельник в 16.30 на 124-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла двигавшийся в направлении Пярну автоводитель, личность которого еще не установлена, не удержал дистанцию и врезался в двигавшийся перед ним автомобиль Hyundai Getz. После столкновения виновник автоаварии уехал с места происшествия в направлении Пярну.
Полиция просит всех, кто видел это ДТП или располагает какой-либо информацией о произошедшем позвонить по телефону 56 740 986 или написать по адресу tea.talupoeg@politsei.ee.