Определился первый финалист Евро-2020

Счет в матче был открыт только во втором тайме, Федерико Кьезо (60-я минута) отправил мяч в ворота испанцев после передачи Чиро Иммобиле. Через 20 минут игрового времени Альваро Мората сравнял счет (80-я), благодаря передаче Дани Ольмо. Больше в основное время командам не удалось изменить счет.

Мората, который на старте турнира подвергался критике болельщиков за большое количество нереализованных моментов, стал самым результативным игроком Испании на Евро. У Мораты в активе шесть забитых мячей. Ему удалось превзойти Фернандо Торреса, который забил пять голов чемпионатах Европы.

Таким образом сборная Италия стала первым финалистом Евро-2020. Соперник команды по главному матчу турнира определится 7 июля по итогам встречи между Англией и Данией.