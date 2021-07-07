Эпидемиолог: Минюст обсуждает правовые основания для запрета на въезд граждан РФ
- Рост заболеваемости очевиден, доминирует дельта-штамм
- Россия – основной поставщик дельта-штамма в Эстонию
- Нельзя исключать ужесточения правил для отпускников
- В Эстонии не было вакцины индийского происхождения
Финляндия снова ужесточает критерии въезда. В Эстонии начинают расти недельные показатели заболеваемости. Как избежать локдауна и закрытия школ? Реально ли вакцинировать в ускоренном темпе 190 000 человек?