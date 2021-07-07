Эпидемиолог: Минюст обсуждает правовые основания для запрета на въезд граждан РФ

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире советник отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья эпидемиолог Ирина Донченко.

Выдержки из беседы:

– Цифры поползли вверх. Да и слова министра Кийка не могут не тревожить: нужно вакцинировать еще 190 000 человек, иначе - локдаун и никакого контактного обучения. Конец свободного передвижения не за горами? Третья волна COVID-19 уже у границ?

– Растущие цифры обусловлены тем, что в Эстонии сняты практически все ограничения.

Возросшая свобода передвижения, отпуска за рубежом и недостаточный уровень вакцинации дают о себе знать. На минувшей неделе в Эстонии было зарегистрировано 227 новых случаев, за неделю показатели выросли почти на 40%.

Рост заболевания очевиден, мы его прогнозируем и в дальнейшем. И надо принять во внимание еще один факт.

С прошлой недели в Эстонии стал доминировать индийский штамм (дельта-вариант), который составляет 70% от всех зарегистрированных случаев заражения.

Коэффициент заражаемости этого штамма намного выше предыдущих, включая британский.

Больше половины завозных случаев – из России, и подавляющая часть из них – дельта-вариант.

Так что с этого направления к нам постоянно поступает дельта-штамм.

– Финляндия столкнулась с той же проблемой? Поначалу туда вернулись из Петербурга 140 болельщиков с коронавирусом, теперь цифры заметно выросли?

– Из Петербурга туда завезено порядка 400 случаев и имеются уже вторичные случаи заражения среди коллег, родственников и знакомых (общая цифра выросла до 500 – прим.ред.). Согласно прогнозам, к концу августа дельта-штамм будет доминировать по всей Европе.

– Вспышка наблюдается не только в России, но и в Португалии, Греции, Британии и даже в Израиле, где большая часть населения уже привита. Как такое могло произойти?

– Даже при высоком уровне иммунизации в Израиле остались непривитыми некоторые категории граждан, включая детей в возрасте от 12 до 18 лет, которых начали вакцинировать сравнительно недавно. Сейчас в Израиле регистрируются вспышки именно среди молодых людей.

– И это при том, что границы Израиля для путешественников до сих пор закрыты, через эту страну запрещен даже транзит…

– Сейчас они рассматривают вариант закрытия аэропортов и введения чрезвычайного положения.

– А Эстония рассматривает крайние меры?

– Мы имеем в виду, что это может случиться, и даже запланировали нечто подобное. Все нюансы учтены в дорожной карте.

При определенных цифрах предусмотрено введение ограничений. К сентябрю мы увидим всю полноту картины, исходя из которой придется действовать.

– Эстония готовится закрыть полуоткрытые границы с Россией. Достаточно ли этого? И можем ли мы говорить о готовящемся ужесточении правил не только для приезжих из России, но и для всех отпускников, отдыхающих за рубежом?

– Ничего нельзя исключать. Но особое внимание отводится именно тем странам, где уровень заболеваемости уже сейчас высок. Красная черта – 75 случаев заболевания на 100 000 населения.