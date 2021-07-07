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  • Эпидемиолог: Минюст обсуждает правовые основания для запрета на въезд граждан РФ

Эпидемиолог: Минюст обсуждает правовые основания для запрета на въезд граждан РФ

  • Рост заболеваемости очевиден, доминирует дельта-штамм
  • Россия – основной поставщик дельта-штамма в Эстонию
  • Нельзя исключать ужесточения правил для отпускников
  • В Эстонии не было вакцины индийского происхождения

Финляндия снова ужесточает критерии въезда. В Эстонии начинают расти недельные показатели заболеваемости. Как избежать локдауна и закрытия школ? Реально ли вакцинировать в ускоренном темпе 190 000 человек?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире советник отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья эпидемиолог Ирина Донченко.

Выдержки из беседы:

– Цифры поползли вверх. Да и слова министра Кийка не могут не тревожить: нужно вакцинировать еще 190 000 человек, иначе - локдаун и никакого контактного обучения. Конец свободного передвижения не за горами? Третья волна COVID-19 уже у границ?

– Растущие цифры обусловлены тем, что в Эстонии сняты практически все ограничения.

Возросшая свобода передвижения, отпуска за рубежом и недостаточный уровень вакцинации дают о себе знать. На минувшей неделе в Эстонии было зарегистрировано 227 новых случаев, за неделю показатели выросли почти на 40%.

Рост заболевания очевиден, мы его прогнозируем и в дальнейшем. И надо принять во внимание еще один факт.

С прошлой недели в Эстонии стал доминировать индийский штамм (дельта-вариант), который составляет 70% от всех зарегистрированных случаев заражения.

Коэффициент заражаемости этого штамма намного выше предыдущих, включая британский.

Больше половины завозных случаев – из России, и подавляющая часть из них – дельта-вариант.

Так что с этого направления к нам постоянно поступает дельта-штамм.

– Финляндия столкнулась с той же проблемой? Поначалу туда вернулись из Петербурга 140 болельщиков с коронавирусом, теперь цифры заметно выросли?

– Из Петербурга туда завезено порядка 400 случаев и имеются уже вторичные случаи заражения среди коллег, родственников и знакомых (общая цифра выросла до 500прим.ред.). Согласно прогнозам, к концу августа дельта-штамм будет доминировать по всей Европе.

– Вспышка наблюдается не только в России, но и в Португалии, Греции, Британии и даже в Израиле, где большая часть населения уже привита. Как такое могло произойти?

– Даже при высоком уровне иммунизации в Израиле остались непривитыми некоторые категории граждан, включая детей в возрасте от 12 до 18 лет, которых начали вакцинировать сравнительно недавно. Сейчас в Израиле регистрируются вспышки именно среди молодых людей.

– И это при том, что границы Израиля для путешественников до сих пор закрыты, через эту страну запрещен даже транзит…

– Сейчас они рассматривают вариант закрытия аэропортов и введения чрезвычайного положения.

– А Эстония рассматривает крайние меры?

– Мы имеем в виду, что это может случиться, и даже запланировали нечто подобное. Все нюансы учтены в дорожной карте.

При определенных цифрах предусмотрено введение ограничений. К сентябрю мы увидим всю полноту картины, исходя из которой придется действовать.

– Эстония готовится закрыть полуоткрытые границы с Россией. Достаточно ли этого? И можем ли мы говорить о готовящемся ужесточении правил не только для приезжих из России, но и для всех отпускников, отдыхающих за рубежом?

– Ничего нельзя исключать. Но особое внимание отводится именно тем странам, где уровень заболеваемости уже сейчас высок. Красная черта – 75 случаев заболевания на 100 000 населения.

– Что конкретно Департамент здоровья рекомендовал правительству в отношении России?

– Для эпидемиологов самое важное  – чтобы все прибывающие из России были протестированы на границе, включая вакцинированных и переболевших. Наряду с этим обсуждаются и другие шаги. 

Министерство юстиции готовит законопроект и обсуждает правовые основания для запрета на въезд российских граждан в Эстонию.

Посмотрим, с каком виде этот законопроект будет в итоге принят.

– Сможем ли мы вакцинировать в ближайшее время 190 000 человек? До конца лета остается менее двух месяцев…

– Сложная задача. В летний период количество желающих провакцинироваться немного уменьшилось.

Для достижения показателя в 190 000 в среднем нужно делать 20 000 уколов в неделю.

Правительство и организаторы массовой вакцинации пытаются открыть все больше новых возможностей, чтобы люди могли привиться в торговых центрах, специальных автобусах, во время выездных сессий на предприятия и в дачные поселки и, возможно, даже в аптеках. Сейчас всё делается для того, чтобы прийти с вакциной к людям.

– Как не допустить закрытия школ и предприятий в сентябре?

– Более широким охватом иммунизации в первую очередь, включая также школьников с 12 до 18 лет.

– В Европе вспыхнул скандал вокруг индийского аналога вакцины AstraZeneca: привитые этой вакциной, вероятно, не смогут путешествовать по ЕС с паспортом вакцинации. Есть ли гарантии, что все 113 тысяч жителей Эстонии привиты западными образцами AstraZeneca?

– Насколько мне известно, в Эстонии не было вакцины индийского происхождения. Точнее на этот вопрос может ответить Департамент лекарств.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: конец свободного передвижения не за горами? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo Boss ФОТО: Gert Tali
  • Сможет ли Эстония вакцинировать в ближайшее время 190 000 человек?
  • Как не допустить закрытия школ и предприятий?
  • Эстония готовится закрыть полуоткрытые границы с Россией. Достаточно ли этого для защиты от третьей волны?
  • Европа с 1 июля по сути полностью открыта для путешествий. Может ли это спровоцировать вспышку заболевания?
  • Можем ли мы говорить о готовящемся ужесточении правил не только для приезжих из России, но и для всех отпускников?
  • Кто ответит за растаявшие во время праздников холодильники с вакциной и лекарствами от COVID-19? Получим ли мы ответы на вопрос, как и почему это произошло? 

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Hugo Boss

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