Уткин: итальянцы оказались слабее, чем я думал. Боюсь, чемпион известен

«Промахи Мораты, который такой вот Мората, и Ольмо, который на этом турнире пробил двадцать раз и ни разу не забил — как символ того, что Испания… Нет, не то чтобы сама себе проиграла, но подвели ее отлично знакомые, родные недостатки. Сами виноваты — контролировали игру, надо было забивать раньше. Итальянцы оказались слабее, чем я думал. Борьбу за мяч они проиграли сразу, да еще и физически еле выдержали. Боюсь, чемпион известен», — написал Уткин в своем телеграм-канале.