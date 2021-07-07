В Эстонию приехала делегация конгресса США

Во время своего визита делегаты от обеих партий во главе с сенатором Миссисипи Роджером Уикером (Республиканская партия) и сенатором Мериленда Беном Кардином (Демократическая партия) встретятся с эстонскими лидерами, чтобы подчеркнуть заинтересованность в национальной безопасности и долгосрочном сотрудничестве с Эстоний, сообщило посольство США в Таллинне.