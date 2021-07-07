Ср, 7.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Департамент здоровья ищет изменившего порядок на складе суперадминистратора

Департамент здоровья ищет изменившего порядок на складе суперадминистратора

Ланно и Кийк говорят, что до окончания расследования нельзя говорить о чьей-то ответственности. ФОТО: Eero Vabamägi

Если поначалу все работники Департамента здоровья знали, что в случае колебания температуры на складах система оповещения должна в любое время подать сигнал тревоги, то в 2019 году не установленный пока суперадминистратор ввел порядок оповещения только в нерабочее время. Когда системы оповещения на охлажденных складах не выдержали охватившей Эстонию жары, оповещение не сработало. Не подала сигнал и аналогичная система Riigi Kinnisvara AS («Госимущество»), пишет Postimees.

Для подписчиков Для подписчиков

До 23 сентября 2019 года система оповещения департамента работала так, что автоматический сигнал тревоги отправлялся только в нерабочее время, то есть когда в здании не было людей. В департаменте решили изменить порядок таким образом, чтобы система отправляла SMS-сообщение в любое время, когда температура опасно меняется.

Однако через месяц, 30 октября, кто-то вернул старый порядок, когда система должна сигнализировать не постоянно, а только в нерабочее время.

«Вносить изменения в систему может лишь человек с правами суперадминистратора», - сказал Ланно.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back