Департамент здоровья ищет изменившего порядок на складе суперадминистратора

Если поначалу все работники Департамента здоровья знали, что в случае колебания температуры на складах система оповещения должна в любое время подать сигнал тревоги, то в 2019 году не установленный пока суперадминистратор ввел порядок оповещения только в нерабочее время. Когда системы оповещения на охлажденных складах не выдержали охватившей Эстонию жары, оповещение не сработало. Не подала сигнал и аналогичная система Riigi Kinnisvara AS («Госимущество»), пишет Postimees.