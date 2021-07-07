Парадокс: студенческая квартира в Тарту — не лучшая инвестиция

«Рынки съемного жилья в Тарту и Пярну невелики и рассчитаны на сезонную активность, но купленная для сдачи внаем квартира окупится на несколько лет раньше, чем в Таллинне, — подчеркнул Филип Саксинг, руководитель тартуского отделения LVM Kinnisvara. — Важно понять, что самая востребованная квартира и в Пярну, и в Тарту не является самой прибыльной».

Наиболее востребованными на тартуском рынке аренды квартир являются одно- и двухкомнатные, так называемые студенческие квартиры. Однако, быстрее всех, за 12 лет и семь месяцев, окупится трехкомнатная семейная квартира в Карлова.

В среднем трехкомнатная квартира в Тарту окупается за 14 лет и семь месяцев. Учитывая сегодняшние цены предложения, однокомнатные квартиры в Аннелинна и Юлейыги и двухкомнатные в Юлейыги окупятся менее чем за 15 лет.

Высокая сезонность пярнуского рынка съемного жилья искажает статистику, но, по словам Саксинга, хорошее соотношение цен покупки и аренды можно найти и в трехкомнатных квартирах Пярну, которые расположены немного в стороне от центра города и пляжной зоны.

Хотя в обоих городах есть районы, где период окупаемости по статистике даже меньше 10 лет, Саксинг рекомендует искать квартиру для аренды в районе с высоким спросом. «В Нарве и Йыхви мы видим статистическую окупаемость даже менее десяти лет, но на небольшом рынке роль случая становится слишком большой. Пустая квартира требует больших затрат».

Деньги второй пенсионной ступени уже влияют на рынок недвижимости, и, по словам Саксинга, многие, у кого нет необходимой подготовки или боязни риска, также пробуют свои силы в качестве инвестора в съемное жилье.

«Казалось бы, так вкладывать деньги очень просто: арендатор покрывает платеж по кредиту и что-то еще остается, — отметил Саксинг. — Пока все стабильно, арендатор порядочный и нет неприятных сюрпризов, все прекрасно. Однако, если для решения проблем с квартирантом потребуется адвокат или судебный исполнитель, на стенах появляется плесень или случается авария, или несчастный случай, инвестиции могут быстро превратиться в тяжкое бремя».