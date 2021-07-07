Парадокс: студенческая квартира в Тарту — не лучшая инвестиция
Анализ LVM Kinnisvara показывает, что при поиске квартиры за пределами Таллинна для вложения в аренду стоит обратить внимание на трехкомнатное здание в Тарту.
Анализ LVM Kinnisvara показывает, что при поиске квартиры за пределами Таллинна для вложения в аренду стоит обратить внимание на трехкомнатное здание в Тарту.
«Рынки съемного жилья в Тарту и Пярну невелики и рассчитаны на сезонную активность, но купленная для сдачи внаем квартира окупится на несколько лет раньше, чем в Таллинне, — подчеркнул Филип Саксинг, руководитель тартуского отделения LVM Kinnisvara. — Важно понять, что самая востребованная квартира и в Пярну, и в Тарту не является самой прибыльной».
В среднем трехкомнатная квартира в Тарту окупается за 14 лет и семь месяцев. Учитывая сегодняшние цены предложения, однокомнатные квартиры в Аннелинна и Юлейыги и двухкомнатные в Юлейыги окупятся менее чем за 15 лет.
Высокая сезонность пярнуского рынка съемного жилья искажает статистику, но, по словам Саксинга, хорошее соотношение цен покупки и аренды можно найти и в трехкомнатных квартирах Пярну, которые расположены немного в стороне от центра города и пляжной зоны.
Хотя в обоих городах есть районы, где период окупаемости по статистике даже меньше 10 лет, Саксинг рекомендует искать квартиру для аренды в районе с высоким спросом. «В Нарве и Йыхви мы видим статистическую окупаемость даже менее десяти лет, но на небольшом рынке роль случая становится слишком большой. Пустая квартира требует больших затрат».
«Казалось бы, так вкладывать деньги очень просто: арендатор покрывает платеж по кредиту и что-то еще остается, — отметил Саксинг. — Пока все стабильно, арендатор порядочный и нет неприятных сюрпризов, все прекрасно. Однако, если для решения проблем с квартирантом потребуется адвокат или судебный исполнитель, на стенах появляется плесень или случается авария, или несчастный случай, инвестиции могут быстро превратиться в тяжкое бремя».
Анализ инвестиций, проведенный LVM Kinnisvara, основан на предложениях по продаже квартир стоимостью до 100 000 евро на вторичном рынке и предложениях по сдаче квартир внаем на вторичном рынке.