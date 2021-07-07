ФОТО ⟩ Автомобиль влетел в дверь ночного клуба
Сегодня утром между девятью и десятью часами на улице Юликооли в центре Тарту произошло странное дорожно-транспортное происшествие, пишет Tartu Postimees.
Сегодня утром между девятью и десятью часами на улице Юликооли в центре Тарту произошло странное дорожно-транспортное происшествие, пишет Tartu Postimees.
В аварию попали два автомобиля. Водитель белого пикапа врезался в дверь ночного клуба Level, в результате чего дверь выломалась.
Перед зданием стояла курьерская машина Omniva, которая в результате аварии была поцарапана. Обстоятельства аварии выясняются.