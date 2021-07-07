Ср, 7.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

ФОТО ⟩ Автомобиль влетел в дверь ночного клуба

Сегодня утром между девятью и десятью часами на улице Юликооли в центре Тарту произошло странное дорожно-транспортное происшествие, пишет Tartu Postimees

В аварию попали два автомобиля. Водитель белого пикапа врезался в дверь ночного клуба Level, в результате чего дверь выломалась.

Перед зданием стояла курьерская машина Omniva, которая в результате аварии была поцарапана. Обстоятельства аварии выясняются.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back