Гражданину Эстонии с поддельным тестом на коронавирус не позволили улететь в Германию
В Таллиннском аэропорту задержали молодого гражданина Эстонии, предъявившего поддельный сертификат о сдаче негативного теста на коронавирус, пишет Rus.ERR.
В Таллиннском аэропорту задержали молодого гражданина Эстонии, предъявившего поддельный сертификат о сдаче негативного теста на коронавирус, пишет Rus.ERR.
Мужчина 1997 года собирался вылететь во Франкфурт 6 июля, сообщила в среду Пыхьяская префектура.
Он предъявил пограничникам сертификат о сдаче теста на коронавирус, который оказался поддельным.
В результате на самолет мужчину не пустили.