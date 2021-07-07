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  • Гражданину Эстонии с поддельным тестом на коронавирус не позволили улететь в Германию

Гражданину Эстонии с поддельным тестом на коронавирус не позволили улететь в Германию

Таллиннский аэропорт. ФОТО: Remo Tõnismäe

В Таллиннском аэропорту задержали молодого гражданина Эстонии, предъявившего поддельный сертификат о сдаче негативного теста на коронавирус, пишет Rus.ERR.

Мужчина 1997 года собирался вылететь во Франкфурт 6 июля, сообщила в среду Пыхьяская префектура.

Он предъявил пограничникам сертификат о сдаче теста на коронавирус, который оказался поддельным.

В результате на самолет мужчину не пустили.

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