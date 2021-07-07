В Литве задержали еще боле 130 нелегальных мигрантов из Белоруссии
За минувшие сутки литовские пограничники задержали 131 нелегального мигранта из Белоруссии, сообщил представитель Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.
За минувшие сутки литовские пограничники задержали 131 нелегального мигранта из Белоруссии, сообщил представитель Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.
У большинства задержанных не было при себе документов. Многие из них представились гражданами стран Африки: Конго, Камеруна, Гвинеи, а часть представилась гражданами Ирака.
По данным СОГГЛ, в этом году на границе с Беларусью задержано в общей сложности 1363 нелегальных мигранта, это в 17 раз больше, чем за весь прошлый год.
Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Белоруссии правительство Литвы в минувшую пятницу объявило чрезвычайную ситуацию.
Литовские должностные лица утверждают, что это организованная акция против Литвы.
Между тем Минск из-за недружественных действий Вильнюса сократит до минимума дипломатическое представительство Литвы в Белоруссии, сообщили в министерстве иностранных дел республики во вторник по итогам вызова в МИД временного поверенного в делах Литовской Республики в Беларуси Асты Андияускене.
"До временного поверенного в делах доведена информация о решении Беларуси сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в нашей стране на период до отмены ею вчерашней и других недружественных инициатив, разжигающих конфронтацию в отношениях с Беларусью", - говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.
Андияускене была вызвана в МИД "в связи с систематическими недружественными действиями Литвы, грубо нарушающими Договор о добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Литовской Республикой, отметили во внешнеполитическом ведомстве Беларуси.
"Литовскому дипломату указано, в частности, на категорическую неприемлемость заявлений руководства МИД Литвы о наделении неких эфемерных структур в виде офиса т.н. "Белорусского демократического представительства" в Вильнюсе официальным дипломатическим статусом. Вышеупомянутое решение Литвы продолжает серию предпринятых в последнее время официальным Вильнюсом нелепых и откровенно враждебных шагов, прямо противоречащих духу и уровню добрососедских отношений и подрывающих двустороннее сотрудничество", - говорится в сообщении.
Решение МИД Литвы в Минске считают "ничтожным по своим международно-правовым основаниям и последствиям". "Придание заведомо нелегитимным структурам мнимого официального статуса так и останется иллюзорной попыткой сформировать параллельную реальность", - заявили в МИД Белоруссии.
Там добавили, что белорусская сторона предпримет усилия по поиску способов минимизации последствий негативных решений литовского правительства на граждан Литвы и найдет способ к продолжению и сохранению взаимодействия, а также традиционно добрососедских отношений с дружественным литовским народом.
В понедельник сообщалось, что офис экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о признании офиса Тихановской официальным представительством белорусской демократии.
В свою очередь Европейский Союз намерен помочь Литве справиться с потоком мигрантов из стран Ближнего Востока и северной Африки, которые добираются в Евросоюз через Белоруссию, сообщает во вторник Associated Press.
"Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить больше поддержки, чтобы власти Литвы смогли преодолеть эти трудности и найти решения", - заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе визита в Литву.
По сообщению Associated Press, со своей стороны, премьер Литвы Ингрида Шимоните, говоря о ситуации с мигрантами, обвинила Белоруссию в "гибридной атаке". "Мы охраняем не только границу Литвы, но и внешние границы ЕС", - заявила она.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник повторил, что власти республики не станут сдерживать нелегальных мигрантов, которые через Белоруссию едут в Европу.
"Но если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается, как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу", - сказал Лукашенко на совещании во вторник.
Также на прошлой неделе он заявил, что у Белоруссии из-за санкций ЕС нет ни денег, ни сил на то, чтобы сдерживать незаконных мигрантов на границе.
В конце мая Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с самолетом Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал Лукашенко.
После этого в Литве резко возрос поток проникающих в страну из Белоруссии нелегальных мигрантов. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Минск в использовании беженцев в качестве "гибридного оружия". Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен также, как и Мишель, пообещала Литве поддержку в связи с ростом нелегальной миграции из Белоруссии.