В Литве задержали еще боле 130 нелегальных мигрантов из Белоруссии

У большинства задержанных не было при себе документов. Многие из них представились гражданами стран Африки: Конго, Камеруна, Гвинеи, а часть представилась гражданами Ирака.

По данным СОГГЛ, в этом году на границе с Беларусью задержано в общей сложности 1363 нелегальных мигранта, это в 17 раз больше, чем за весь прошлый год.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Белоруссии правительство Литвы в минувшую пятницу объявило чрезвычайную ситуацию.

Литовские должностные лица утверждают, что это организованная акция против Литвы.

Между тем Минск из-за недружественных действий Вильнюса сократит до минимума дипломатическое представительство Литвы в Белоруссии, сообщили в министерстве иностранных дел республики во вторник по итогам вызова в МИД временного поверенного в делах Литовской Республики в Беларуси Асты Андияускене.

"До временного поверенного в делах доведена информация о решении Беларуси сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в нашей стране на период до отмены ею вчерашней и других недружественных инициатив, разжигающих конфронтацию в отношениях с Беларусью", - говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.

Андияускене была вызвана в МИД "в связи с систематическими недружественными действиями Литвы, грубо нарушающими Договор о добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Литовской Республикой, отметили во внешнеполитическом ведомстве Беларуси.

"Литовскому дипломату указано, в частности, на категорическую неприемлемость заявлений руководства МИД Литвы о наделении неких эфемерных структур в виде офиса т.н. "Белорусского демократического представительства" в Вильнюсе официальным дипломатическим статусом. Вышеупомянутое решение Литвы продолжает серию предпринятых в последнее время официальным Вильнюсом нелепых и откровенно враждебных шагов, прямо противоречащих духу и уровню добрососедских отношений и подрывающих двустороннее сотрудничество", - говорится в сообщении.

Решение МИД Литвы в Минске считают "ничтожным по своим международно-правовым основаниям и последствиям". "Придание заведомо нелегитимным структурам мнимого официального статуса так и останется иллюзорной попыткой сформировать параллельную реальность", - заявили в МИД Белоруссии.

Там добавили, что белорусская сторона предпримет усилия по поиску способов минимизации последствий негативных решений литовского правительства на граждан Литвы и найдет способ к продолжению и сохранению взаимодействия, а также традиционно добрососедских отношений с дружественным литовским народом.

В понедельник сообщалось, что офис экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о признании офиса Тихановской официальным представительством белорусской демократии.

В свою очередь Европейский Союз намерен помочь Литве справиться с потоком мигрантов из стран Ближнего Востока и северной Африки, которые добираются в Евросоюз через Белоруссию, сообщает во вторник Associated Press.