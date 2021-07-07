Временно меняется схема автобусного маршрута 32
В связи со строительными работами на улице Винеэри с начала и до конца рабочего дня 12 июля автобусы, следующие маршрутом 32 по направлению в Копли будут направлены в объезд.
В связи со строительными работами на улице Винеэри с начала и до конца рабочего дня 12 июля автобусы, следующие маршрутом 32 по направлению в Копли будут направлены в объезд.
По направлению в Копли автобусы проследуют маршрутом Пярнуское шоссе, улицы Лийвалайа, Татари, Вана-Лыуна. На маршруте будут выполняться все остановки, дополнительная остановка «Винеэри» будет делаться на Пярнуском шоссе.
По направлению в Мяннику маршрут движения и остановки останутся неизменными.
Из-за существенного продления маршрута автобусы могут двигаться с опозданиями в обоих направлениях. Просим учитывать это обстоятельство и запастись временем.
Приносим извинения за доставленные неудобства!