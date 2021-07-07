Ср, 7.07.2021
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Временно меняется схема автобусного маршрута 32

Временно меняется схема автобусного маршрута 32. ФОТО: Tallinna kommunikatsioon

В связи со строительными работами на улице Винеэри с начала и до конца рабочего дня 12 июля автобусы, следующие маршрутом 32 по направлению в Копли будут направлены в объезд.

По направлению в Копли автобусы проследуют маршрутом Пярнуское шоссе, улицы Лийвалайа, Татари, Вана-Лыуна. На маршруте будут выполняться все остановки, дополнительная остановка «Винеэри» будет делаться на Пярнуском шоссе.

По направлению в Мяннику маршрут движения и остановки останутся неизменными.

Из-за существенного продления маршрута автобусы могут двигаться с опозданиями в обоих направлениях. Просим учитывать это обстоятельство и запастись временем.

Приносим извинения за доставленные неудобства!

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