Mõni sisustustrend on tulnud selleks, et jääda. Mõni kaob sama kiirelt, kui tuli. Millised on need 90ndatest pärit trendituuled, mille hiilgeaeg ammu möödas on? Некоторые тенденции в дизайне интерьера десятилетиями остаются на гребне моды. Некоторые исчезают быстро, как дым костра. Kodustiil предлагает вспомнить, чем мы восхищались в 90-е.