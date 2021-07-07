Футбольные болельщики в очередной раз завезли коронавирус из России в Эстонию
На прошлой неделе в Эстонии выявили 51 привезенный из-за границы случай заражения коронавирусом, что составило 25% от общего количества заражений за неделю, пишет Rus.ERR.
На прошлой неделе в Эстонии выявили 51 привезенный из-за границы случай заражения коронавирусом, что составило 25% от общего количества заражений за неделю, пишет Rus.ERR.
По данным Департамента здоровья, 26 пассажиров с коронавирусом прибыли из России, шестеро из которых участвовали в мероприятиях, связанных с проходившим в Санкт-Петербурге чемпионатом Европы по футболу. Напомним, что четверо любителей футбола вернулись из Петербурга в Эстонию и неделей ранее.
На прошлой неделе еще 7 человек с коронавирусом приехали в Эстонию из Испании, по три - из Финляндии и Турции.
Из Италии и Франции прибыло по два пассажира, у которых выявили заражение Covid-19; по одному заболевшему приехало из Аргентины, Конго, Кыргызстана, Латвии, Германии, Великобритании, Украины и с Мальты.
С поездками в Россию связаны 78% от всех завезенных в Эстонию случаев штамма коронавируса "дельта", а всего в Эстонии выявили 392 варианта такого штамма, из них 16,3% считаются завезенными.