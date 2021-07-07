Футбольные болельщики в очередной раз завезли коронавирус из России в Эстонию

По данным Департамента здоровья, 26 пассажиров с коронавирусом прибыли из России, шестеро из которых участвовали в мероприятиях, связанных с проходившим в Санкт-Петербурге чемпионатом Европы по футболу. Напомним, что четверо любителей футбола вернулись из Петербурга в Эстонию и неделей ранее.

На прошлой неделе еще 7 человек с коронавирусом приехали в Эстонию из Испании, по три - из Финляндии и Турции.

Из Италии и Франции прибыло по два пассажира, у которых выявили заражение Covid-19; по одному заболевшему приехало из Аргентины, Конго, Кыргызстана, Латвии, Германии, Великобритании, Украины и с Мальты.