Йоллер: в системе вакцинации нужны существенные изменения

Кармен Йоллер считает, что поставленная цель - вакцинировать 70% взрослого населения - себя не оправдывает, так как дети тоже заболевают и разносят вирус дальше, поэтому стоит вакцинировать и детей.

«У вакцинированных людей должно быть больше прав и свобод чем у тех, кто не вакцинирован. До тех пор, пока наличие вакцины не отразится на повседневной жизни человека, уровень вакцинации останется низким», - отметила она, добавив, что процессом вакцинации нужно руководить на уровне государства.