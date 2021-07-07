Йоллер: в системе вакцинации нужны существенные изменения
По оценке семейного врача Кармен Йоллер, для повышения охвата вакцинации к процессу стоит подключить и детей, а сам процесс сделать более привлекательным для людей, сообщает Rus.ERR.
По оценке семейного врача Кармен Йоллер, для повышения охвата вакцинации к процессу стоит подключить и детей, а сам процесс сделать более привлекательным для людей, сообщает Rus.ERR.
«Охват вакцинации слишком маленький», - заявила семейный врач в интервью Vikerhommik.
Кармен Йоллер считает, что поставленная цель - вакцинировать 70% взрослого населения - себя не оправдывает, так как дети тоже заболевают и разносят вирус дальше, поэтому стоит вакцинировать и детей.
«У вакцинированных людей должно быть больше прав и свобод чем у тех, кто не вакцинирован. До тех пор, пока наличие вакцины не отразится на повседневной жизни человека, уровень вакцинации останется низким», - отметила она, добавив, что процессом вакцинации нужно руководить на уровне государства.