Фото: современный дом в Америке с видом на Каскадные горы

Поиски привели инженера в местность в часе езды к северо-востоку от Сиэтла. А сам участок находится на лугу с видом на Каскадные горы

О проекте Кто здесь живет: инженер на пенсии Где: Султан, штат Вашингтон Размер: 139 кв.м. без террасы Aрхитектор проекта: David Coleman Architecture Строители: SBI Construction Фото: Lara Swimmer

Заказчик нанял архитектора Дэвида Колмана для создания современного дома с большими окнами и панорамными видами. Перед командой Колмана стояла задача создать скромный по размерам дом на большом участке.

Здание состоит из двух частей. Левая включает гостиную, кухню, столовую, внутренний двор и террасу. Справа находится спальное крыло, которое также включает ванную комнату, прачечную, студию, кабинет-офис и еще одну террасу.

Помимо основной спальни и ванной комнаты, в доме есть гостиная, столовая, кабинет, использующийся в качестве офиса, и столярная мастерская. По словам архитектора, дом спроектирован как энергоэффективный: он небольшой по площади, хорошо утеплен, имеет высокоэффективное остекление дверей и окон, используется тепловой насос.

Такие системы не имеют воздуховодов, и, по оценкам Министерства энергетики США, могут снизить потребление электроэнергии примерно на 50%.

Привлекающий внимание дизайн террасы был естественным продолжением темы дома. «Она хорошо сочетается с геометрией здания и создает визуальный акцент, — говорит Дэвид Коулман. — Солнце проникает через этот проем, и вы получаете красивые узоры света и тени».

На этом фото показаны гостиная-столовая и кухня, а справа виден застекленный внутренний двор. Белые дубовые полы и простая мебель определяют минималистскую эстетику дома. Высокие белые шкафы на заднем плане используются для хранения верхней одежды, а за ними находится спальня.

Кухня открытая, со шкафами и встроенным холодильником у стены, большим островом с раковиной и плитой. Длинный остров прячет посудомоечную машину и микроволновую печь и оснащен большим числом мест для хранения.

Терраса у спального крыла — пример того, как команда планировала виды в зависимости от времени суток. «Терраса с восточной стороны — прекрасное место для утреннего кофе и созерцания», — говорит Коулман.

Облицовка дома — это композитная фиброцементная плита из коллекции Aspyre от James Hardie. Этот прочный материал устойчив к гниению, влаге и вредителям. Хотя дом выполнен в современном дизайне, Дэвид Коулман считает, что он не выйдет из моды: «Мы создаем ощущение места, поэтому здания динамичны, но в то же время спокойны. В них нет модных материалов и деталей. Мы всегда стремились создавать архитектуру, которая не подвластна времени, поэтому она современна, но не будет выглядеть устаревшей через 10 лет».

Заказчик доволен разнообразной геометрией дома: «Он постоянно обнаруживает новые драматические пространства и ракурсы, которых он не ожидал, любуется тем, как свет проникает в здание в разное время года, как по-разному лучи падают на стены».