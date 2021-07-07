Таллинн в очередной раз вышел в финал конкурса за титул Зеленой столицы Европы

По словам мэра Михаила Кылварта, Таллинн поставил перед собой цель внедрять зеленую концепцию и придерживаться экологичного подхода во всех сферах, а многие проекты, которые были инициированы Таллинном как финалистом конкурса на звание Зеленой столицы Европы 2022 года, уже реализуются.

«Тот факт, что город вошел в число финалистов конкурса два раза подряд, является для нас позитивной обратной связью и мотивирует к достижению поставленных целей, - сказал Кылварт. – Путь развития, который Таллинну предстоит пройти в ходе борьбы за титул Зеленой столицы Европы, пойдет во благо каждого жителя города, ведь наша цель – создать зеленый город с качественной окружающей средой и городским пространством».

Четыре кита зеленой концепции Таллинна – это повышение энергоэффективности и улучшение микроклимата зданий, сдерживание автомобилизации и сокращение объемов выбросов парниковых газов, сохранение и рост биологического разнообразия, а также экономика замкнутого цикла, ключевыми составляющими которой, помимо прочего, являются снижение уровня производства отходов, бережное и эффективное использование ресурсов, а также повторное и вторичное использование.

На титул Зеленой столицы Европы 2023 года претендовали 16 городов. Помимо Таллинна, за звание финалиста конкурса боролись также столица Болгарии София, город Логроньо в северной части Испании, столица Хорватии Загреб, столица Ирландии Дублин, город Кальяри (о. Сардиния, Италия), столица Польши Варшава, а также польские Краков, Гданьск и Жешув, столица Северной Македонии Скопье, шведский Хельсингборг, столица Сербии Белград, город Кошице (Словакия) и турецкие города Газиантеп и Измир.

Зеленую столицу Европы выбирает Европейская комиссия, признавая этим титулом стремление городов сохранить и улучшить окружающую среду – как среду обитания, так и экономику. Ежегодно этот титул присваивается городу, который мог бы подать пример другим городам в формировании экологичного стиля жизни. Цель инициативы – улучшить жилую среду европейских городов, ознакомить с усилиями, прикладываемыми городами в стремлении к улучшению окружающей среды и качества жизни.

Вклад, итоги и пример каждого кандидата на звание Зеленой столицы Европы оценивают по 12 критериям: качество воздуха, шум, отходы, вода, природа и видовое разнообразие, бережное землепользование, дружественный к экологии экономический рост и экоинновация, смягчение климатических изменений, адаптация к изменениям климата, экологичная городская мобильность, энергоэффективность и управление.

Таллинн претендовал на звание Зеленой столицы Европы 2018, 2019, 2020 и 2022 года, и дважды проходил в финал конкурса. В числе финалистов конкурса на титул Зеленой столицы Европы 2022, кроме Таллинна, оказались также Гренобль, Дижон и Турин. Обладателем титула Зеленой столицы Европы 2022 года стал французский город Гренобль.