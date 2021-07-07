Президент Гаити убит в собственной резиденции, его жена ранена
Президент Гаити Жовенель Моиз погиб в результате покушения. Убийцы проникли в его резиденцию.
Группа неустановленных лиц напала на резиденцию президента в районе Пелерин в Порт-о-Пренсе и застрелила его, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф, пишет агентство Рейтер.
В результате нападения была ранена первая леди Мартина Моиз, которой оказывается медицинская помощь.
"Сегодня в час ночи, 7 июля, группа неизвестных лиц, говоривших на испанском и английском языках, совершила убийство президента Республики. Президент умер от ран", - заявил исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф.
53-летний Жовенель Моиз находился у власти с февраля 2017 года. Он занял пост президента после ухода в отставку его предшественника Мишеля Мартелли.
Жозеф осудил убийство, назвав его "актом варварства". Он сообщил, что взял на себя исполнение обязанностей президента страны. Жозеф призвал к спокойствию и сказал, что полиция и армия будут поддерживать порядок в стране, и что ситуация с безопасностью находится под контролем.
Гаити - одно из беднейших государств Западного полушария. Ее население составляет около 10,6 млн человек.
В феврале прошлого года в стране начались акции протеста, участники которых требовали отставки Моиза. Противники президента винили его в росте инфляции, коррумпированности чиновников и ухудшении ситуации в экономике.