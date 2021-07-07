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  • Грузовик, перевозивший битум, съехал в кювет

Галерея ⟩ Грузовик, перевозивший битум, съехал в кювет

Сегодня, 7 июля, до полудня в волости Сетомаа в Вырумаа произошло ДТП, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

В 11:58 в центр тревоги сообщили, что на первом километре дороги Карисилла-Петсери в деревне Карисилла по неизвестной причине съехал в кювет грузовик, груженный битумом.

Согласно предварительной информации, никто не пострадал. И хотя Спасательный департамент изначально был уведомлен о возможном химическом загрязнении, утечка битума не установлена.

Движение на месте происшествия нарушено. 

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