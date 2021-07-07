Галерея ⟩ Грузовик, перевозивший битум, съехал в кювет
Сегодня, 7 июля, до полудня в волости Сетомаа в Вырумаа произошло ДТП, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.
Сегодня, 7 июля, до полудня в волости Сетомаа в Вырумаа произошло ДТП, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.
В 11:58 в центр тревоги сообщили, что на первом километре дороги Карисилла-Петсери в деревне Карисилла по неизвестной причине съехал в кювет грузовик, груженный битумом.
Согласно предварительной информации, никто не пострадал. И хотя Спасательный департамент изначально был уведомлен о возможном химическом загрязнении, утечка битума не установлена.
Движение на месте происшествия нарушено.