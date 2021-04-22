Картина дня: проблемы вакцинированных "Спутником V", дипломатический скандал и новый рост заболеваемости
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 7 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 7 июля.
Интенсивность заболеваемости по матрице Европейского центра профилактики и контроля за инфекционными заболеваниями остается низким, но заболеваемость опять начала расти. Дельта-штамм стал доминирующим, сообщил Департамента здоровья. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2591 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 42, то есть 1,6% от общего количества тестов. Читать далее...
Консул генконсульства Эстонии в Петербурге Март Лятте, которого задержали, согласно заявлению ФСБ, при попытке получить от гражданина РФ информацию закрытого характера, объявлен в России персоной нон грата, сообщает в среду МИД РФ. Читать далее...
Согласно данным опроса, проведенного социологической фирмой Norstat Eesti по заказу НКО Институт общественных исследований (Ühiskonnauuringute Instituut), лидирующие позиции в табеле популярности по-прежнему занимает Партия реформ, но ее отрыв от занимающей второе место Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) сокращается. Читать далее...
С 1 июля на всей территории ЕС и в шенгенской зоне начали действовать европейские COVID-сертификаты. Но вакцинированные «Спутником V» жители европейских стран такой сертификат получить не могут, поскольку российскую вакцину так до сих пор и не одобрило Европейское агентство лекарственных средств. Читать далее...
В связи с жарой метеослужба Эстонии объявила по всей стране предпоследний – оранжевый – уровень опасности погоды. Читать далее...
Если поначалу все работники Департамента здоровья знали, что в случае колебания температуры на складах система оповещения должна в любое время подать сигнал тревоги, то в 2019 году не установленный пока суперадминистратор ввел порядок оповещения только в нерабочее время. Когда системы оповещения на охлажденных складах не выдержали охватившей Эстонию жары, оповещение не сработало. Не подала сигнал и аналогичная система Riigi Kinnisvara AS («Госимущество»). Читать далее...
Сельскохозяйственный и продовольственный департамент засекретил зарплаты ветеринаров на 75 лет, чтобы защитить их частную жизнь. Тем не менее закон запрещает засекречивать выплачиваемые из бюджета зарплаты публично-правовых юридических лиц, работающих по трудовому договору. Читать далее...
Сегодня на э-заседании правительство утвердило распоряжение, согласно которому люди из стран с высоким риском заражения за пределами Европейского Союза будут въезжать в Эстонию только в том случае, если пройдут тест на коронавирус до прибытия в Эстонию, и результат теста будет отрицательным. Читать далее...
Финляндия снова ужесточает критерии въезда. В Эстонии начинают расти недельные показатели заболеваемости. Как избежать локдауна и закрытия школ? Реально ли вакцинировать в ускоренном темпе 190 000 человек? На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире советник отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Донченко. Смотрите интервью в повторе!
По словам министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, обвинения в адрес консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте, задержанного вчера ФСБ, безосновательны. Читать далее...
На этой неделе на месте крушения парома «Эстония» начинается предварительное исследование остова и морского дна, чтобы собрать больше информации и найти ответ на вопрос, что произошло той трагической ночью, 28 сентября 1994 года. Читать далее...
Магазин немецкой дисконтной сети Lidl по адресу Калда-теэ, 29 в Тарту достроен, но здание магазина окружает забор, а окна наглухо завешены. Разрешение на деятельность также уже выдано, но когда можно будет начать ходить за покупками, пока держится в секрете. Читать далее...
Многих любителей купания удивили недавние колебания температуры воды внутренних водоемов: иногда в жаркие летние дни вода становится совершенно ледяной, хотя солнце по-прежнему греет, и ветер не очень сильный. Читать далее...