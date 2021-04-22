Картина дня: проблемы вакцинированных "Спутником V", дипломатический скандал и новый рост заболеваемости

Из-за дельта-штамма заболеваемость опять начала расти

Интенсивность заболеваемости по матрице Европейского центра профилактики и контроля за инфекционными заболеваниями остается низким, но заболеваемость опять начала расти. Дельта-штамм стал доминирующим, сообщил Департамента здоровья. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 42 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2591 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 42, то есть 1,6% от общего количества тестов. Читать далее...

Консула Эстонии в Петербурге объявили персоной нон грата

Консул генконсульства Эстонии в Петербурге Март Лятте, которого задержали, согласно заявлению ФСБ, при попытке получить от гражданина РФ информацию закрытого характера, объявлен в России персоной нон грата, сообщает в среду МИД РФ. Читать далее...

Рейтинги: популярность EKRE выросла до рекордной отметки

Согласно данным опроса, проведенного социологической фирмой Norstat Eesti по заказу НКО Институт общественных исследований (Ühiskonnauuringute Instituut), лидирующие позиции в табеле популярности по-прежнему занимает Партия реформ, но ее отрыв от занимающей второе место Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) сокращается. Читать далее...

Житель Эстонии недоумевает: что мне теперь делать, если я вакцинировался «Спутником»?

С 1 июля на всей территории ЕС и в шенгенской зоне начали действовать европейские COVID-сертификаты. Но вакцинированные «Спутник‎ом V» жители европейских стран такой сертификат получить не могут, поскольку российскую вакцину так до сих пор и не одобрило Европейское агентство лекарственных средств. Читать далее...

Жара усиливается: синоптики повысили уровень опасности до оранжевого

В связи с жарой метеослужба Эстонии объявила по всей стране предпоследний – оранжевый – уровень опасности погоды. Читать далее...

Департамент здоровья ищет изменившего порядок на складе суперадминистратора

Если поначалу все работники Департамента здоровья знали, что в случае колебания температуры на складах система оповещения должна в любое время подать сигнал тревоги, то в 2019 году не установленный пока суперадминистратор ввел порядок оповещения только в нерабочее время. Когда системы оповещения на охлажденных складах не выдержали охватившей Эстонию жары, оповещение не сработало. Не подала сигнал и аналогичная система Riigi Kinnisvara AS («Госимущество»). Читать далее...

Департамент засекретил зарплаты ветеринаров на 75 лет

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент засекретил зарплаты ветеринаров на 75 лет, чтобы защитить их частную жизнь. Тем не менее закон запрещает засекречивать выплачиваемые из бюджета зарплаты публично-правовых юридических лиц, работающих по трудовому договору. Читать далее...

С понедельника прибывающие в Эстонию из третьих стран должны пройти тест на коронавирус

Сегодня на э-заседании правительство утвердило распоряжение, согласно которому люди из стран с высоким риском заражения за пределами Европейского Союза будут въезжать в Эстонию только в том случае, если пройдут тест на коронавирус до прибытия в Эстонию, и результат теста будет отрицательным. Читать далее...