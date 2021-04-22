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  • Картина дня: проблемы вакцинированных "Спутником V", дипломатический скандал и новый рост заболеваемости

Картина дня: проблемы вакцинированных "Спутником V", дипломатический скандал и новый рост заболеваемости

Тестирование на коронавирус. ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 7 июля.

Из-за дельта-штамма заболеваемость опять начала расти

Интенсивность заболеваемости по матрице Европейского центра профилактики и контроля за инфекционными заболеваниями остается низким, но заболеваемость опять начала расти. Дельта-штамм стал доминирующим, сообщил Департамента здоровья. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 42 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2591 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 42, то есть 1,6% от общего количества тестов. Читать далее...

Консула Эстонии в Петербурге объявили персоной нон грата

Консул генконсульства Эстонии в Петербурге Март Лятте, которого задержали, согласно заявлению ФСБ, при попытке получить от гражданина РФ информацию закрытого характера, объявлен в России персоной нон грата, сообщает в среду МИД РФ. Читать далее...

Рейтинги: популярность EKRE выросла до рекордной отметки

Согласно данным опроса, проведенного социологической фирмой Norstat Eesti по заказу НКО Институт общественных исследований (Ühiskonnauuringute Instituut), лидирующие позиции в табеле популярности по-прежнему занимает Партия реформ, но ее отрыв от занимающей второе место Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) сокращается. Читать далее...

Житель Эстонии недоумевает: что мне теперь делать, если я вакцинировался «Спутником»?

С 1 июля на всей территории ЕС и в шенгенской зоне начали действовать европейские COVID-сертификаты. Но вакцинированные «Спутник‎ом V» жители европейских стран такой сертификат получить не могут, поскольку российскую вакцину так до сих пор и не одобрило Европейское агентство лекарственных средств. Читать далее...

Жара усиливается: синоптики повысили уровень опасности до оранжевого

В связи с жарой метеослужба Эстонии объявила по всей стране предпоследний – оранжевый – уровень опасности погоды. Читать далее...

Департамент здоровья ищет изменившего порядок на складе суперадминистратора

Если поначалу все работники Департамента здоровья знали, что в случае колебания температуры на складах система оповещения должна в любое время подать сигнал тревоги, то в 2019 году не установленный пока суперадминистратор ввел порядок оповещения только в нерабочее время. Когда системы оповещения на охлажденных складах не выдержали охватившей Эстонию жары, оповещение не сработало. Не подала сигнал и аналогичная система Riigi Kinnisvara AS («Госимущество»). Читать далее...

Департамент засекретил зарплаты ветеринаров на 75 лет

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент засекретил зарплаты ветеринаров на 75 лет, чтобы защитить их частную жизнь. Тем не менее закон запрещает засекречивать выплачиваемые из бюджета зарплаты публично-правовых юридических лиц, работающих по трудовому договору. Читать далее...

С понедельника прибывающие в Эстонию из третьих стран должны пройти тест на коронавирус

Сегодня на э-заседании правительство утвердило распоряжение, согласно которому люди из стран с высоким риском заражения за пределами Европейского Союза будут въезжать в Эстонию только в том случае, если пройдут тест на коронавирус до прибытия в Эстонию, и результат теста будет отрицательным. Читать далее...

Студия Postimees: конец свободного передвижения не за горами?

Финляндия снова ужесточает критерии въезда. В Эстонии начинают расти недельные показатели заболеваемости. Как избежать локдауна и закрытия школ? Реально ли вакцинировать в ускоренном темпе 190 000 человек? На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире советник отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Донченко. Смотрите интервью в повторе!

Министр Лийметс: обвинения ФСБ в адрес эстонского консула безосновательны

По словам министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, обвинения в адрес консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте, задержанного вчера ФСБ, безосновательны.  Читать далее...

Галерея 〉 Эстония и Швеция начинают предварительное исследование парома «Эстония»

На этой неделе на месте крушения парома «Эстония» начинается предварительное исследование остова и морского дна, чтобы собрать больше информации и найти ответ на вопрос, что произошло той трагической ночью, 28 сентября 1994 года. Читать далее...

Магазин Lidl уже достроен, но дату открытия окружает завеса тайны

Магазин немецкой дисконтной сети Lidl по адресу Калда-теэ, 29 в Тарту достроен, но здание магазина окружает забор, а окна наглухо завешены. Разрешение на деятельность также уже выдано, но когда можно будет начать ходить за покупками, пока держится в секрете. Читать далее...

Температура воды на пляжах Эстонии упала из-за своеобразного природного явления

Многих любителей купания удивили недавние колебания температуры воды внутренних водоемов: иногда в жаркие летние дни вода становится совершенно ледяной, хотя солнце по-прежнему греет, и ветер не очень сильный. Читать далее...

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