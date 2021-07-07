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  • Министр Лийметс: обвинения ФСБ в адрес эстонского консула безосновательны
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Министр Лийметс: обвинения ФСБ в адрес эстонского консула безосновательны

Эва-Мария Лийметс. ФОТО: Sander Ilvest

По словам министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, обвинения в адрес консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте, задержанного вчера ФСБ, безосновательны.

«Действительно, такой инцидент имел место. Эстонский дипломат, выполнявший свои обычные служебные обязанности, консул ЭР в Санкт-Петербурге был задержан Федеральной службой безопасности на полтора часа. Российская сторона выдвинула против него обвинения», - подтвердила Rus.ERR Эва-Мария Лийметс, добавив, что теперь Эстония ждет официальных разъяснений относительно как обвинений, так и обстоятельств случившегося.

«Он выполнял повседневную работу дипломата, и предъявленные обвинения мы считаем безосновательными», - добавила она.

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