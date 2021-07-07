Министр Лийметс: обвинения ФСБ в адрес эстонского консула безосновательны

«Действительно, такой инцидент имел место. Эстонский дипломат, выполнявший свои обычные служебные обязанности, консул ЭР в Санкт-Петербурге был задержан Федеральной службой безопасности на полтора часа. Российская сторона выдвинула против него обвинения», - подтвердила Rus.ERR Эва-Мария Лийметс, добавив, что теперь Эстония ждет официальных разъяснений относительно как обвинений, так и обстоятельств случившегося.