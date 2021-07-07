За датой истечения срока действия цифрового сертификата Covid-19 нужно следить самому

Представитель NVD Эвия Шталберга сообщает, что это поможет избежать ситуации, когда при посещении мероприятия, получении услуги или в другом случае предоставления сертификата он будет признан недействительным.

В сертификате должна быть указана дата, с которой он действителен. В соответствии с решением Европейской комиссии сертификат, который подтверждает факт того, что человек переболел, будет доступен для разработки не ранее чем на 11-й день после положительного результата лабораторного исследования (SARS-Cov2 RNS).

Справка о перенесенном заболевании действительна в течение 180 дней со дня получения положительного результата анализа.

Сертификат результатов лабораторных тестов на Covid-19 действителен с момента взятия пробы. Время взятия пробы указано в сертификате в часовом поясе GMT/UTC+0. Срок действия зависит от типа теста и национальных требований к его представлению в определенных случаях. Экспресс-тест на антиген может быть действителен в течение шести или 24 часов, в то время как тест на SARS CoV-2 RNS может быть действителен в течение 48 или 72 часов.

Почему у меня отклонили сертификат?

В то же время NVD обращает внимание на то, что в некоторых случаях цифровой сертификат Covid-19 может быть отклонен. Например, если у жителя два имени или фамилии, такие сертификаты уже были улучшены, так что текстовое поле в сертификате отображается в соответствии с общей моделью Европейского союза. Или в случае исправления ошибочной записи медицинским учреждением, в котором проводилась вакцинация, или лабораторией, где проводилось тестирование, в результате чего информация в сертификате изменилась. Например, если информация о банке случайно введена несколько раз.