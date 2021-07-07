Видео ⟩ В Тарту в жилом доме найдено тело женщины
Вчера, 6 июля, в полицию сообщили, что в квартире на бульваре Каунасе в Тарту найдено тело 74-летней женщины.
Вчера, 6 июля, в полицию сообщили, что в квартире на бульваре Каунасе в Тарту найдено тело 74-летней женщины.
Полиция отправила в вытрезвитель супруга и дочь умершей женщины, которые находились в алкогольном опьянении.
Причину смерти пожилой женщины установит судебно-медицинское вскрытие.
Согласно первоначальным данным, оснований подозревать преступление нет.