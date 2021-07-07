Ср, 7.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Видео ⟩ В Тарту в жилом доме найдено тело женщины

Вчера, 6 июля, в полицию сообщили, что в квартире на бульваре Каунасе в Тарту найдено тело 74-летней женщины.

Полиция отправила в вытрезвитель супруга и дочь умершей женщины, которые находились в алкогольном опьянении.

Причину смерти пожилой женщины установит судебно-медицинское вскрытие.

Согласно первоначальным данным, оснований подозревать преступление нет.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back