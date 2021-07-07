Новым послом Эстонии в Минске назначен Яак Ленсмент

Приказ о назначении Ленсмента послом Эстонии в Минске глава государства подписала 6 июля, одновременно президент отозвала с должности нынешнего посла Эстонии в Беларуси Мерике Кокаев.

По словам Керсти Кальюлайд, помочь народу Беларуси мы сможем только в том случае, если как наши, так и глаза и уши Евросоюза будут максимально к нему приближены.

В начале июня МИД Эстонии заявлял, что еще не решил, следует ли отправлять нового посла в Беларусь, такое заявление прозвучало на фоне того, что многие демократические страны больше не признают Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.