Ср, 7.07.2021
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Нарвский "Транс" расстался с Дааниэлем Маанасом

"Нарва-Транс". ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Занимающий шестое место в текущем чемпионате Эстонии по футболу нарвский "Транс" объявил о расставании с защитником Дааниэлем Маанасом, пишет RusERR.

Контракт с 21-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию, сообщила в среду пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Маанас сыграл за главную команду "Транса" в двух матчах чемпионата и одном поединке Кубка Эстонии.

В нарвский клуб Дааниэль Маанас перешел в зимнее межсезонье. До этого три года он играл за тартускую "Таммеку".

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