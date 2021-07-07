Нарвский "Транс" расстался с Дааниэлем Маанасом
Занимающий шестое место в текущем чемпионате Эстонии по футболу нарвский "Транс" объявил о расставании с защитником Дааниэлем Маанасом, пишет RusERR.
Занимающий шестое место в текущем чемпионате Эстонии по футболу нарвский "Транс" объявил о расставании с защитником Дааниэлем Маанасом, пишет RusERR.
Контракт с 21-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию, сообщила в среду пресс-служба клуба.
В текущем сезоне Маанас сыграл за главную команду "Транса" в двух матчах чемпионата и одном поединке Кубка Эстонии.
В нарвский клуб Дааниэль Маанас перешел в зимнее межсезонье. До этого три года он играл за тартускую "Таммеку".