Нарвский "Транс" расстался с Дааниэлем Маанасом

Контракт с 21-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию, сообщила в среду пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Маанас сыграл за главную команду "Транса" в двух матчах чемпионата и одном поединке Кубка Эстонии.