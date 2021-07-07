Ср, 7.07.2021
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Postimees в Литве ⟩ Орды мигрантов местное население не радуют
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Postimees провел уличный опрос в литовском городе Пабраде с населением в пять тысяч человек. В этом городе находится крупнейший в Литве центр приема мигрантов.

Репортер Postimees спросил у местных жителей, что они думают о возникшей в стране кризисной ситуации и обеспокоены ли они притоком мигрантов в Литву. За некоторыми исключениями, жители Пабраде относятся к мигрантам критически.

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