Postimees в Литве ⟩ Орды мигрантов местное население не радуют

Postimees в Литве ⟩ Орды мигрантов местное население не радуютВидео
Postimees провел уличный опрос в литовском городе Пабраде с населением в пять тысяч человек. В этом городе находится крупнейший в Литве центр приема мигрантов.
Postimees провел уличный опрос в литовском городе Пабраде с населением в пять тысяч человек. В этом городе находится крупнейший в Литве центр приема мигрантов.
Репортер Postimees спросил у местных жителей, что они думают о возникшей в стране кризисной ситуации и обеспокоены ли они притоком мигрантов в Литву. За некоторыми исключениями, жители Пабраде относятся к мигрантам критически.