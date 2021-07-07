Еврокомиссия настаивает на отмене венгерского закона о "гей-пропаганде"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в очередной раз призвала Венгрию немедленно отменить закон, ограничивающий распространение информации о транс- и гомосексуальности. «Этот закон использует защиту детей (...) как предлог для жесткой дискриминации людей из-за их сексуальной ориентации, - заявила она в среду, 7 июля, выступая в Европарламенте. - Он глубоко противоречит фундаментальным ценностям ЕС - защите меньшинств, человеческому достоинству, равенству и уважению прав человека».