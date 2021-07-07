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  • Водитель мотороллера не справился с управлением и упал в канаву

Водитель мотороллера не справился с управлением и упал в канаву

Liiklusõnnetusse sattunud roller. Foto on illustratiivne. ФОТО: Kaspar Pokk

Сегодня около 11 часов в центр тревоги сообщили, что в волости Рыуге прохожий обнаружил лежащего в канаве водителя мотороллера.

В полиции пояснили, что произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель потерял контроль над транспортным средством из-за превышения скорости и выехал с дороги в канаву.

«Скорая помощь» отвезла водителя в больницу, где у него также взяли анализ крови, чтобы проверить на трезвость. После оказания первой помощи в больнице его отпустили домой.

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