Эстония в качестве зеркального ответа высылает из страны российского дипломата

"В практике международных отношений обычно на высылку дипломата дается симметричный ответ. Также обычно детали высылки дипломатов не разглашаются", - сообщила ERR руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик.

В среду, 7 июля, российские власти объявили консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте персоной нон грата, он должен покинуть страну в течение 48 часов.

Леммик подчеркнула, что, по оценке эстонского МИД , задержание консула Федеральной службой безопасности во вторник является провокацией против дипломатического представителя Эстонии, а представленные обвинения безосновательны.