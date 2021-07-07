Литва высылает из Вильнюса большинство белорусских дипломатов

Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Литва разрешила Белорусии оставить в стране одного консульского работника и трех технически-административных работников.

Во вторник Белоруссия сообщила о сокращении дипломатического персонала Литвы в стране до такого же размера.

"Определенные рабочие связи сохранялись до сих пор, но очевидно, что они будут сильно ограничены", – сказал журналистам глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсберигс.

По его словам, после решения Белоруссии сократить количество литовских дипломатов в стране больше всего пострадают белорусы, которые до сих пор получали консульскую помощь в Минске.

"Понимая то, что сегодня с коллегами (...) мы ищем способы обеспечить эту помощь. Есть возможности искать технические способы помощи тем людям, которым эта помощь действительно требуется", – сказал министр.

По его словам, прочие посольства в Минске уже пообещали Литве помощь в продолжении деятельности.