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В Пыхья-Таллинне в четверг будут общими силами бороться с гигантскими слизнями

Испанский слизень - довольно крупный, у него позади головы на спинной стороне находится мантия с непарным лёгочным отверстием. ФОТО: Andri Küüts

В четверг, 8 июля в 21 час в Пыхья-Таллинне состоится толока по сбору лузитанских слизней.

Лузитанские или же испанские слизни - надоедливые вредители, от которых можно освободиться только сообща с соседями. В Пыхья-Таллинне много слизней в зеленом Копли. Приглашаю местных жителей объединить силы, чтобы останиовть распространение лузитанских слизней”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Толока по сбору слизней начнется 8 июля в 21 час на улице Пардилойгу, возле дома на Малева-пыйк, 6. Оттуда участники толоки пойдут по зеленым участкам улиц Пардилойгу и Неэме до автобусной остановки “Неэме”.

Управа района предоставит средства для сбора слизней. Собранные слизни будут увезены в Таллиннский крематорий для небольших животных.

Управа Пыхья-Таллинна также установила специальные контейнеры для сбора слизней. Они находятся на углу улиц Копли и Сепа, а также на углу улиц Неэме и Малева. Контейнеры предназначены только для сбора слизней. Просим туда не бросать мусор. В контейнер нужно опускать слизней в хорошо закрытом пакете. Стеклянная или пластиковая упаковка не подходит. Контейнеры опустошает Eesti Keskkonnateenused AS.

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