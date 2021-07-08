Егоров о реформе БК: нужно обязать всех резидентов Эстонии платить налог на медицину

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт по налоговой политике, бывший вице-канцлер Министерства финансов, участвовавший в разработке реформы социального страхования, Дмитрий Егоров.

Выдержки из беседы:

– Реформу Больничной кассы (в дальнейшем БК – прим.ред.) больше откладывать нельзя?

– Документ, который Министерство социальных дел недавно представило на обсуждение, касается в основном финансирования медицинского сектора в будущем.

– Эстонии придется выбирать из двух зол: уменьшить доступность медицины или поднять налоги?

– Вообще-то, вариантов больше. В идеале – повысить и качество, и количество услуг, не повышая при этом налоговое бремя. Вопрос – в реалистичности такого плана.

Уменьшать количество услуг Больничной кассы некуда. По уровню недовольства очередями мы чуть ли не на последнем месте в Европе.

При этом наша система здравоохранения, действительно, считается одной из самых эффективных при тех ограниченных средствах, которые есть у Эстонии.

Увеличение налогов – не единственное решение. В документе Минсоцдел, в разработке которого в свое время участвовал и я в качестве вице-канцлера Минфина, предусмотрены и другие возможности. Например, перевести часть расходов БК под другие бюджетные статьи.

Пособие по нетрудоспособности – это не расход на лечение, почему бы его не выплачивать Кассе страхования от безработицы?

– Какие варианты наиболее реализуемы в стареющем эстонском обществе?

– Нужно искать возможности расширения финансовой базы БК. На это обращают внимание и специалисты ОЭСР.

Финансируемая за счет социального налога (налога с зарплаты) схема устаревает. Кроме того, население стареет и все больше нуждается в лечении.

– По статистике, чуть ли не каждый 11-й работник Эстонии не платит соцналог, поскольку не имеет постоянной работы…

– Именно поэтому нужны изменения.

Необходимо отходить от принципа финансирования медицины за счет соцналога, привязанного к постоянной зарплате, поскольку развиваются новые формы занятости.

Все люди, получающие доходы, должны быть заинтересованы в медицинской страховке и нужно предоставить им такую возможность.

– Что на деле это может означать?

– Тут есть возможности для маневров – и политических, и экономических. Для этого не понадобится даже отходить от системы социального страхования.

По статистике, больше 80% людей прекрасно знают, почему нельзя получать зарплату в конверте. От этого зависит будущая пенсия и возможность открывать больничный.

С другой стороны, у нас достаточно много людей, за которых не платится соцналог.

Например, в Чехии все без исключения должны быть застрахованы. В социальном государстве никто не может остаться на улице.

Если резидент государства не является студентом, не относится к числу пенсионеров, беременных и не занят на рынке труда (например, домохозяйки), он должен сам оплачивать медстраховку.

Если у него нет денег, дается пособие по бедности, чтобы безработный смог купить такую страховку. Это стоит порядка 40 евро в месяц.