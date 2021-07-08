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  • Егоров о реформе БК: нужно обязать всех резидентов Эстонии платить налог на медицину
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Егоров о реформе БК: нужно обязать всех резидентов Эстонии платить налог на медицину

  • Система финансирования медицины за счет соцналога устаревает
  • Увеличение налогов – не единственный способ решения проблем
  • Нужно обязать всех резидентов Эстонии оплачивать медстраховку
  • В социальном государстве никто не может остаться на улице

Основанное на социальном налоге медицинское страхование в стареющем обществе перестает работать. Эстонии придется выбирать из двух зол: уменьшить доступность медицины или поднять налоги?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт по налоговой политике, бывший вице-канцлер Министерства финансов, участвовавший в разработке реформы социального страхования, Дмитрий Егоров.

Выдержки из беседы:

– Реформу Больничной кассы (в дальнейшем БК – прим.ред.) больше откладывать нельзя?

– Документ, который Министерство социальных дел недавно представило на обсуждение, касается в основном финансирования медицинского сектора в будущем.

– Эстонии придется выбирать из двух зол: уменьшить доступность медицины или поднять налоги?

– Вообще-то, вариантов больше. В идеале – повысить и качество, и количество услуг, не повышая при этом налоговое бремя. Вопрос – в реалистичности такого плана.

Уменьшать количество услуг Больничной кассы некуда. По уровню недовольства очередями мы чуть ли не на последнем месте в Европе.

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При этом наша система здравоохранения, действительно, считается одной из самых эффективных при тех ограниченных средствах, которые есть у Эстонии.

Увеличение налогов – не единственное решение. В документе Минсоцдел, в разработке которого в свое время участвовал и я в качестве вице-канцлера Минфина, предусмотрены и другие возможности. Например, перевести часть расходов БК под другие бюджетные статьи.

Пособие по нетрудоспособности – это не расход на лечение, почему бы его не выплачивать Кассе страхования от безработицы?

– Какие варианты наиболее реализуемы в стареющем эстонском обществе?

– Нужно искать возможности расширения финансовой базы БК. На это обращают внимание и специалисты ОЭСР.

Финансируемая за счет социального налога (налога с зарплаты) схема устаревает. Кроме того, население стареет и все больше нуждается в лечении.

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– По статистике, чуть ли не каждый 11-й работник Эстонии не платит соцналог, поскольку не имеет постоянной работы…

– Именно поэтому нужны изменения.

Необходимо отходить от принципа финансирования медицины за счет соцналога, привязанного к постоянной зарплате, поскольку развиваются новые формы занятости.

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Все люди, получающие доходы, должны быть заинтересованы в медицинской страховке и нужно предоставить им такую возможность.

– Что на деле это может означать?

– Тут есть возможности для маневров – и политических, и экономических. Для этого не понадобится даже отходить от системы социального страхования.

По статистике, больше 80% людей прекрасно знают, почему нельзя получать зарплату в конверте. От этого зависит будущая пенсия и возможность открывать больничный.

С другой стороны, у нас достаточно много людей, за которых не платится соцналог.

Например, в Чехии все без исключения должны быть застрахованы. В социальном государстве никто не может остаться на улице.

Если резидент государства не является студентом, не относится к числу пенсионеров, беременных и не занят на рынке труда (например, домохозяйки), он должен сам оплачивать медстраховку.

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Если у него нет денег, дается пособие по бедности, чтобы безработный смог купить такую страховку. Это стоит порядка 40 евро в месяц.

– В Эстонии при мизерных пособиях по безработице выплаты пришлось бы увеличить как минимум на 40 евро…

– Полагаю, что могло бы быть и так.

Другой вариант – вывести из-под бюджета БК услуги на лечение детей. За них можно было бы платить отдельно из госбюджета по аналогии с пенсионерами.

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В той же Чехии в бюджет БК перечисляют отдельной строкой деньги на лечение детей.

В Эстонии всего 49% всех застрахованных платят соцналог в БК. Все остальные либо приравнены в правах к застрахованным, либо за них отдельно платит государство. То есть, система сама по себе устаревает.

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Подчеркну, что в Эстонии есть возможность оказывать медицинские услуги более эффективным способом, не прибегая к удорожанию системы.

Доля соответственности пациентов в Эстонии уже сейчас превышает уровень, рекомендуемый ВОЗ. Нужно смотреть, почему эта цифра столь высока.

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– То есть, увеличивать долю самофинансирования в ситуации, когда эстонский пациент платит больше, чем в среднем по Европе, нельзя?

– В целом – ответственность высока, но при этом за стационарное лечение эстонские пациент платит в 4 раза меньше, чем в странах ОЭСР.

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– Вы предлагаете больше платить за стационар?

– Предлагаю всё проанализировать. Например, у нас дорого обходится лечение у стоматолога, доля собственного участия пациентов – очень высока, это 31%.

Долгосрочный уход за пожилыми и больными – это тоже очень дорого. Это большие расходы, и нужно искать точечные решения этих проблем.

– Но тут негде сокращать, расходы будут только расти…

– На стоматологию и уход деньги нужно где-то найти. И дело не только в этом. Нехватка врачей и медсестер тоже сказывается на доступности услуг.

– Недавно в Эстонии заговорили о введении попечительского налога, который позволил бы обеспечить достойный уход за пожилыми. Обязательные пенсионные взносы во II ступень отменили, но тут же заменят это другим налогом?

– Это политический вопрос, который не отражен в обсуждаемом нами документе о реформе социального страхования.

Ясно то, что решение проблемы ухода за пожилыми нужно искать. Министерство социальных дел пытается увеличить роль местных самоуправлений в уходе за пожилыми.

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С этим можно соглашаться и не соглашаться. Данный процесс называется сложным словом «деинституализация» - чем меньше будет домов престарелых, тем больше будут оказываться такие услуги на дому и тем самым повысится качество жизни человека в преклонном возрасте.

– Не выглядит ли это как попытка переложить с плеч государства важную обязанность?

– Если такое решение будет принято, то непременно и станет вопрос о поиске дополнительного финансирования для местных самоуправлений.

Средний возраст продолжительности жизни в Эстонии повышается, но при этом у нас все еще низок тот период жизни, когда человек остается здоровым. По статистике, этот возраст даже сокращается.

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Поэтому проблему точно не решить дополнительным выискиванием в госбюджете 200-300 млн евро. Более 50% преждевременных смертей можно было бы предотвратить: это травмы, алкоголь, табак, наркотики и рискованное поведение. Деньги не изменят нашего поведения.

– С какого конца следует начинать реформу БК?

– Это точно не один только поиск дополнительного финансирования.

Например, нужно сфокусироваться на комплексном лечении пациента, а не на ведении статистики приема пациентов и т.д.

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Пора бы вывести пособие по нетрудоспособности из-под бюджета БК, обеспечить отдельное финансирование на лечение детей и подростков по аналогии с пенсионерами и обязать застраховать всех резидентов Эстонии.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: уменьшить доступность медицины или поднять налоги? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja ФОТО: Pm
  • Эстонии приходится выбирать из худшего: уменьшить доступность медицины или поднять налоги?
  • Существуют ли другие варианты реформы Больничной кассы?
  • В каком направлении необходимо пересматривать систему социального страхования?
  • Можно ли увеличивать долю самофинансирования в ситуации, когда эстонский пациент платит больше, чем в среднем по ЕС? 
  • Недавно в Эстонии заговорили о введении попечительского налога, который позволил бы обеспечить достойный уход за пожилыми. Новый налог придет на смену отмененным обязательным выплатам во II ступень?
  • Кейт Петус-Розиманнус предлагает снизить подоходный налог до 13-15%, ликвидировав государственную часть, и всё отдавать самоуправлениям. По задумке министра, это позволило бы переложить обязанность ухода за пожилыми на плечи муниципалитетов. Оправдан ли такой шаг?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Liviana Conti

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