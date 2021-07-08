Егоров о реформе БК: нужно обязать всех резидентов Эстонии платить налог на медицину
- Система финансирования медицины за счет соцналога устаревает
- Увеличение налогов – не единственный способ решения проблем
- Нужно обязать всех резидентов Эстонии оплачивать медстраховку
- В социальном государстве никто не может остаться на улице
Основанное на социальном налоге медицинское страхование в стареющем обществе перестает работать. Эстонии придется выбирать из двух зол: уменьшить доступность медицины или поднять налоги?