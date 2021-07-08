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  • Студия Postimees: уменьшить доступность медицины или поднять налоги?

Студия Postimees: уменьшить доступность медицины или поднять налоги?
13:00

Медицинское страхование, основанное на социальном налоге, в стареющем обществе перестает работать. Реформу Больничной кассы больше откладывать нельзя?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире бывший вице-канцлер Министерства финансов, эксперт по налоговой политике Дмитрий Егоров. Смотрите интервью в 13:00!

  • Эстонии приходится выбирать из худшего: уменьшить доступность медицины или поднять налоги?
  • Существуют ли другие варианты реформы Больничной кассы?
  • В каком направлении необходимо пересматривать систему социального страхования?
  • Можно ли увеличивать долю самофинансирования в ситуации, когда эстонский пациент платит больше, чем в среднем по ЕС? 
  • Недавно в Эстонии заговорили о введении попечительского налога, который позволил бы обеспечить достойный уход за пожилыми. Новый налог придет на смену отмененным обязательным выплатам во II ступень?
  • Кейт Петус-Розиманнус предлагает снизить подоходный налог до 13-15%, ликвидировав государственную часть, и всё отдавать самоуправлениям. По задумке министра, это позволило бы переложить обязанность ухода за пожилыми на плечи муниципалитетов. Оправдан ли такой шаг?

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