Студия Postimees: уменьшить доступность медицины или поднять налоги?13:00
Медицинское страхование, основанное на социальном налоге, в стареющем обществе перестает работать. Реформу Больничной кассы больше откладывать нельзя?
Медицинское страхование, основанное на социальном налоге, в стареющем обществе перестает работать. Реформу Больничной кассы больше откладывать нельзя?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире бывший вице-канцлер Министерства финансов, эксперт по налоговой политике Дмитрий Егоров. Смотрите интервью в 13:00!