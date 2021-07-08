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  • Энели Эфимова выиграла бронзовую медаль на юниорском ЧЕ по плаванию

Энели Эфимова выиграла бронзовую медаль на юниорском ЧЕ по плаванию

Энели Ефимова. ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

На продолжающемся в Риме чемпионате Европы по плаванию среди юниоров 14-летняя Энели Ефимова завоевала бронзовую медаль на дистанции 50 метров брассом, пишет Rus.ERR.

В финальном заплыве в среду вечером эстонская спортсменка преодолела дистанцию за 30,91 секунды.

Первое место досталось 16-летней итальянке Бенедетте Пилато - 30,13 секунды, а второе время показала 15-летняя россиянка Елена Богомолова (30 и 68 сотых секунды).

Пилато в мае выиграла взрослый чемпионат Европы на этой же дистанции, проплыв в финале за 29,35 секунды. В полуфинале итальянка установила новый мировой рекорд на этой дистанции - 29,30 секунды.

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