Энели Ефимова завоевала на юниорском ЧЕ по плаванию бронзовую медаль
На продолжающемся в Риме чемпионате Европы по плаванию среди юниоров 14-летняя Энели Ефимова завоевала бронзовую медаль на дистанции 50 метров брассом, пишет Rus.ERR.
На продолжающемся в Риме чемпионате Европы по плаванию среди юниоров 14-летняя Энели Ефимова завоевала бронзовую медаль на дистанции 50 метров брассом, пишет Rus.ERR.
В финальном заплыве в среду вечером эстонская спортсменка преодолела дистанцию за 30,91 секунды.
Первое место досталось 16-летней итальянке Бенедетте Пилато - 30,13 секунды, а второе время показала 15-летняя россиянка Елена Богомолова (30 и 68 сотых секунды).
Пилато в мае выиграла взрослый чемпионат Европы на этой же дистанции, проплыв в финале за 29,35 секунды. В полуфинале итальянка установила новый мировой рекорд на этой дистанции - 29,30 секунды.