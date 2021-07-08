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Ида-Вируская центральная больница будет вакцинировать без предварительной регистрации

Вакцинация. ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Ида-Вируская центральная больница в Кохтла-Ярве будет вакцинировать от коронавируса без предварительной регистрации. Об этом сообщается на сайте больницы.

Прививки будут предлагаться в доме здоровья Ахтме (Л-корпус) и в торговом центре "Jewe" в Йыхви.

Вакцинироваться в порядке живой очереди в Ахтме можно будет 9 июля с 09:00 до 14:00 и 14 июля с 09:00 до 16:00. Предлагается двухдозовая вакцина Comirnaty (Pfizer/BioNTech). На вакцинацию приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет. Несовершеннолетним рекомендуется приходить вместе с родителем. При себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ.

Вакцинация в порядке живой очереди на 2-м этаже торгового центра "Jewe" в Йыхви пройдет 9 июля с 14:00 до 17:00 и 10 июля с 10:00 до 13:00. Предлагается однодозовая вакцина Janssen. На вакцинацию приглашаются все желающие в возрасте от 18 лет. При себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ.

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