Ида-Вируская центральная больница будет вакцинировать без предварительной регистрации

Прививки будут предлагаться в доме здоровья Ахтме (Л-корпус) и в торговом центре "Jewe" в Йыхви.

Вакцинироваться в порядке живой очереди в Ахтме можно будет 9 июля с 09:00 до 14:00 и 14 июля с 09:00 до 16:00. Предлагается двухдозовая вакцина Comirnaty (Pfizer/BioNTech). На вакцинацию приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет. Несовершеннолетним рекомендуется приходить вместе с родителем. При себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ.