Как политические преследования порой меняют жизнь белорусов к лучшему

Почвоведению, вспоминает Борисов, он отдал 14 лет жизни. По его словам, чтобы стать настоящим специалистом, в этой сфере нужно проработать, как минимум, лет восемь. Труд этот нелегкий, связан с постоянными командировками. Ориентируясь по карте, в чистом поле нужно отбирать образцы почвы для последующей кадастровой оценки.

А зарплата со всеми надбавками не превышала 650 белорусских рублей (215 евро в эквиваленте). Сегодня бывший почвовед признается, что ни за что на свете не вернется на прежнее место работы. Хотя на его вакансию специалиста так и не нашли - молодой парень, который сперва пришел ему на смену, достаточно быстро уволился, поняв что это за труд. "И теперь вопрос - принесла милиция пользу или вред государству в моем случае?", - говорит Алексей Борисов.

Увольнение, признается он, далось очень тяжело, выбило из зоны комфорта. Плюс еще добавилось постоянное внимание со стороны силовиков. Чтобы как-то отвлечься Борисов уходил глубоко в лес и фотографировал природу. И неожиданно именно это хобби вдруг стало приносить плоды.

Из-за потери работы у Борисова появилось много свободного времени, а его фотографии получали призы на различных конкурсах. Тогда он стал предлагать свои репортажи местным сетевым СМИ и быстро стал востребованным фотокорреспондентом. Теперь в качестве фрилансера экс-почвовед работает сразу в двух местах и чувствует себя, как он заверил DW, гораздо лучше, чем прежде.

У айтишницы получилось то, о чем мечтала

У могилевчанки Анны Толчиковой другая история. Девушка, специалист в IT-сфере, стала известной после парламентских выборов 2019 года, когда впервые была наблюдателем на одном из участков. Увидев своими глазами, насколько цинично фальсифицируются результаты голосования, она разрыдалась. Видео с такой ее реакцией быстро стало вирусным в Youtube.

С того времени, рассказывает Толчикова, все и началось. Коллега по наблюдению за выборами пригласил ее сначала в группу поддержки блогера Сергея Тихановского, а позже его жены - Светланы Тихановской, которую зарегистрировали в качестве кандидата в президенты.

В декабре прошлого года девушке из-за уголовного преследования пришлось спешно покинуть Беларусь, выехав за рубеж по литовской гуманитарной визе. И в Европе, делится Анна Толчикова, все сложилось для нее достаточно неплохо. Она зарабатывает в интернете, а этим летом ей удалось много попутешествовать - Швейцария, Италия, Балканы. В Беларуси о таком приходилось лишь мечтать, констатирует девушка.

С моральной точки зрения, добавляет Толчикова, она чувствует себя немного неловко. Ведь получается, что бурные и порой трагические события второй половины последнего года в Беларуси повлияли на ее жизнь вполне позитивно: "В стране происходит трагедия, а в личном плане у меня все хорошо". Тем не менее девушка собирается вернуться в Беларусь после ухода от власти Лукашенко. Она полна решимости работать на страну с учетом полученного в Европе опыта. "При возвращении Светланы Тихановской в Беларусь я буду идти за ней", - уверена Анна Толчикова.

Нужно быть реалистами

Однако ее коллега Татьяна Сиваченко придерживается несколько иного мнения. Она также вынуждена была покинуть страну, но месяцем раньше - в ноябре 2020-го. Когда нависла угроза возбуждения уголовного дела, Сиваченко выехала в Литву и стала работать в фонде "Страна для жизни", который занимается помощью репрессированным в Беларуси.

Если бы не репрессии, признается она, то сидела бы в Могилеве и никуда не двинулась. И только стрессовая ситуация заставила Сиваченко на все смотреть по-другому. В Европе она увидела для себя новые возможности, уже в Литве сумела оформить карту поляка и пару недель назад переехала жить в Варшаву.

Надо быть реалистом, подчеркивает Татьяна Сиваченко. По ее словам, те, кто нормально устроил свою жизнь, например в Варшаве, вряд ли уже вернутся в провинциальный Могилев. Конечно, большую роль здесь играет возраст и привязанности, но примерно треть из ее знакомых, покинувших Беларусь по политическим мотивам, вполне хорошо себя чувствуют на новом месте.

Можно выбрать работу по душе

Особенно востребованы те, у кого рабочие специальности. Например, бывшие члены стачкомов, продолжает она, нашли работу даже в Нидерландах и Германии, где их квалификация ценится заметно выше. Хотя есть и такие, кто до сих пор живет в гостинице и перебивается временными или сезонными заработками вроде сбора клубники.

А могилевчанин Александр Царук, неоднократно отбывавший административный арест за его политическую деятельность, считает, что прошел самый тяжелый путь. В Литву он попал без визы и сразу отправился в лагерь беженцев. Условия были достаточно тяжелыми, вспоминает он, это было нечто вроде "общежития закрытого типа" с вооруженной охраной. Но о своем побеге Царук также не жалеет.

Через четыре месяца мужчина получил статус беженца и с ним все права гражданина ЕС, кроме избирательного. Он говорит, что живет пока по меркам ЕС бедно, но гораздо лучше, чем белорусские рабочие. В моральном плане, признается Царук, ему достаточно тяжело - в 52 года вдруг оказался в чужой стране. Но одновременно открываются и новые перспективы, можно думать о личностном росте даже в этом возрасте. Работы в Литве много, отмечает Александр Царук, и можно выбрать, чтобы была по душе: "Это та роскошь, которой в Беларуси нет".