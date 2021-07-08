После 20 лет службы городу финансовый директор Таллинна уходит в отставку

По словам мэра Михаила Кылварта, Кендра продолжит помогать городу до конца этого года.

По словам Кендра, в ходе обновления структуры управления Таллиннской городской управы изменились как функции финансовой службы города, так и роль финансового директора. «После 20 лет непрерывной сложной службы пришло время двигаться дальше, давая себе возможность испытать себя в другом месте, а также возможность для новых людей», - сказала Кендра.

Кендра построила финансовую организацию города, осуществила централизацию бухгалтерского учета города и разработала организацию финансового управления и рабочие процессы.

Кендра проработала в Таллиннской финансовой службе 20 лет, последние 15 лет - финансовым директором. В 2012 году награждена орденом города Таллинн. Организация финансового управления Таллинна получила высокие оценки как от аудиторов, так и от рейтинговых агентств.

При отставке Кендра получит компенсацию в размере зарплат за шесть месяцев.