После 20 лет службы городу уходит в отставку руководитель отдела финансов Таллиннской мэрии

По словам мэра Михаила Кылварта, Кендра продолжит помогать городу до конца этого года.

По словам Кендра, в ходе обновления структуры управления Таллиннской городской управы изменились как функции финансовой службы, так и роль ее руководителя. «После 20 лет непрерывной сложной работы пришло время двигаться дальше, давая себе возможность испытать свои силы в другом месте», - сказала Кендра.

Кендра построила финансовую организацию города, осуществила централизацию бухгалтерского учета и разработала организацию финансового управления и рабочие процессы.

Кендра проработала в отделе финансов Таллиннской мэрии 20 лет, последние 15 - заведующей отделом. В 2021 году она стала была награждена Знаком отличия города Таллинна. Организация финансового управления Таллинна получила высокие оценки как от аудиторов, так и от рейтинговых агентств.

При отставке Кендра получит компенсацию в размере зарплат за шесть месяцев.