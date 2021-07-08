После 20 лет службы городу уходит в отставку руководитель отдела финансов Таллиннской мэрии
Сегодня власти Таллинна одобрили заявление руководителя финансовой службы города Катрин Кендра об увольнении с 31 августа.
Сегодня власти Таллинна одобрили заявление руководителя финансовой службы города Катрин Кендра об увольнении с 31 августа.
По словам мэра Михаила Кылварта, Кендра продолжит помогать городу до конца этого года.
По словам Кендра, в ходе обновления структуры управления Таллиннской городской управы изменились как функции финансовой службы, так и роль ее руководителя. «После 20 лет непрерывной сложной работы пришло время двигаться дальше, давая себе возможность испытать свои силы в другом месте», - сказала Кендра.
Кендра построила финансовую организацию города, осуществила централизацию бухгалтерского учета и разработала организацию финансового управления и рабочие процессы.
Кендра проработала в отделе финансов Таллиннской мэрии 20 лет, последние 15 - заведующей отделом. В 2021 году она стала была награждена Знаком отличия города Таллинна. Организация финансового управления Таллинна получила высокие оценки как от аудиторов, так и от рейтинговых агентств.
При отставке Кендра получит компенсацию в размере зарплат за шесть месяцев.
На должность финансового директора Таллинна будет организован открытый конкурс.