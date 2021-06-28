За сутки в Эстонии прибавилось 58 зараженных

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 19 человек. Из них 11 новых случаев имели место в Таллинне.

В Пярнумаа прибавилось 13, в Выру- и Ида-Вирумаа — пять, в Вильяндимаа — три, в Тарту-, в Пыльва- и Йыгевамаа — по два, в Рапла-, в Валга- и Ляэне-Вирумаа по одному новому случаю. В других уездах новых заражений не выявлено. В случае четырех положительных тестов место проживания в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 34,8 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1,2%.

За сутки в больницах открыли шесть историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 25 человек. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 62 года, из них 17 человек (68%) старше 60 лет.

В течение дня было введено 6611 доз вакцины, всего было вакцинировано 574 902 человека и 476 641 человек завершил курс вакцинации.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).