Его жизнь может быть в опасности: полиция ищет пропавшего 30-летнего мужчину

Мужчина уехал из дома утром 3 июля в неизвестном направлении на автомобиле Opel Vectra темно-синего цвета со шведским регистрационным номером TMT 002. С этого времени с ним невозможно связаться. Из-за его состояния здоровья у полиции есть основания полагать, что жизнь Рауно-Оливера может быть в опасности.

ФОТО: PPA

Близкие сообщили полиции об исчезновении Рауно-Оливера вечером 6 июля, с этого времени полицейские собирают информацию у знакомых мужчины и проверяют места, куда он мог бы поехать, но поиски пока не принесли результата.

Рост Рауно-Оливера примерно 190 см, он крепкого телосложения, носит очки, у него темно-русые волосы.