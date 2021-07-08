Пропавший в Пярнумаа 30-летний мужчина нашелся

Рауно-Оливер уехал из дома утром 3 июля в неизвестном направлении на автомобиле Opel Vectra темно-синего цвета со шведским регистрационным номером TMT 002. С этого времени с ним не удавалось связаться. Из-за его состояния здоровья у полиции были основания полагать, что его жизнь может быть в опасности.