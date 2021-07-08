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  • Пропавший в Пярнумаа 30-летний мужчина нашелся

Пропавший в Пярнумаа 30-летний мужчина нашелся

Полицейский автомобиль. ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

В четверг, 8 июля, полиция обратилась за помощью в поисках ушедшего из дома в поселке Вяндра Пярнуского уезда 30-летнего Рауно-Оливера.

Рауно-Оливер уехал из дома утром 3 июля в неизвестном направлении на автомобиле Opel Vectra темно-синего цвета со шведским регистрационным номером TMT 002. С этого времени с ним не удавалось связаться. Из-за его состояния здоровья у полиции были основания полагать, что его жизнь может быть в опасности.

ФОТО: PPA

В пятницу утром пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Рауно-Оливера нашли в Килинги-Нымме. С мужчиной все в порядке.

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