На Эмайыги в результате аварии катера пострадали четыре человека

По сообщению Лыунаского спасательного центра, в 23:12 была получена информация о происшествии на воде. Как выяснилось, столкновение катера с подводным препятствием произошло близ деревни Кардла. Травмы получили четыре человека, находившиеся в катере, носовая часть судна и ее рулевое управление получили повреждения.

Первым к месту происшествия прибыл владелец частного судна, который в 23:46 доставил спасателей к аварийному катеру. К полуночи пострадавших доставили на берег и передали скорой помощи, которая отвезла их в Клинику Тартуского университета.