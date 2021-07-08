В Тартуском центре вакцинации можно получить прививку без предварительной записи
В Тартуском центре вакцинации по адресу Ихасте-теэ, 7 до конца августа можно получить прививку от COVID-19 без предварительной записи.
В Тартуском центре вакцинации по адресу Ихасте-теэ, 7 до конца августа можно получить прививку от COVID-19 без предварительной записи.
На этой неделе можно прийти на прививку без регистрации в четверг, пятницу и в воскресенье с 10 до 18 часов.
Для прививки в Тартуском центре вакцинации используется вакцина Pfizer, вторую дозу можно будет получить через шесть недель.
У посетителей Тартуского центра вакцинации по-прежнему есть также возможность и забронировать время прививки, и выбрать вакцину, при этом регистрироваться надо либо в государственной цифровой регистратуре, по государственному телефону помощи 1247 или по телефону регистратуры Клиники Тартуского университета 731 7200.
При бронировании в цифровой регистратуре на странице надо открыть графу «Услуга» (Teenus) и во всплывающем меню выбрать подходящую вакцину.
Тартуский центр вакцинации находится в здании спорта A. Le Coq Sport по адресу Ихасте-теэ, 7. На прививку ждут всех желающих старше 12 лет. Несовершеннолетние должны приходить со своими родителями или официальными опекунами.