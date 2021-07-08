В Тартуском центре вакцинации можно получить прививку без предварительной записи

На этой неделе можно прийти на прививку без регистрации в четверг, пятницу и в воскресенье с 10 до 18 часов.

Для прививки в Тартуском центре вакцинации используется вакцина Pfizer, вторую дозу можно будет получить через шесть недель.

У посетителей Тартуского центра вакцинации по-прежнему есть также возможность и забронировать время прививки, и выбрать вакцину, при этом регистрироваться надо либо в государственной цифровой регистратуре, по государственному телефону помощи 1247 или по телефону регистратуры Клиники Тартуского университета 731 7200.

При бронировании в цифровой регистратуре на странице надо открыть графу «Услуга» (Teenus) и во всплывающем меню выбрать подходящую вакцину.